La política recupera espacio en la gala de los Óscar con un mensaje al fin de la guerra

Javier Bardem en la 98 edición de los premios Óscar. ( FUENTE EXTERNA )

La 98 edición de los premios Óscar recobró este domingo el pulso político, con varias proclamas exigiendo el fin de la guerra, además de homenajes que recordaron a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford.

Desde el discurso de apertura hasta los agradecimientos de las categorías principales, figuras de la talla del español Javier Bardem o el director noruego Joachim Trier aprovecharon sus minutos frente al micrófono para denunciar el tenso contexto geopolítico internacional.

Esta ceremonia, más allá de los galardones, también se esperaba con expectación para ver si Hollywood rompía su silencio sobre la situación actual, tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

Javier Bardem, el más reivindicativo

Precisamente el actor español se presentó ante los más de 3.000 invitados a esta ceremonia con el discurso más crítico y arrollador.

Su compromiso con la actualidad ya se percibía desde su llegada a la alfombra roja, por la que se paseó luciendo una pegatina de "No a la guerra" y un pin que abogaba por la paz en Palestina.

"No a la guerra y Palestina libre", exclamó Bardem antes de dar paso a la presentación del premio en la categoría a mejor película internacional.

Otro de los momentos que caló hondo en la sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, director del premiado documental 'Mr. Nobody Against Putin', quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la Humanidad.

"Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público.

Mientras, Paul Thomas Anderson dijo, al recoger el premio a mejor guión adaptado, que estamos dejando "un mundo muy alocado", pero mostró su esperanza en que las generaciones futuras "traigan un poco de luz a este mundo".

Una gala que se prestó a la denuncia

Trier conmovió al auditorio con un mensaje cargado de ternura y compromiso. Tras recoger el galardón a mejor película internacional por Sentimental Value, evocó la sabiduría del novelista James Baldwin para recordar que el cuidado de la infancia es una responsabilidad universal, que debe estar por encima de cualquier directriz política.

Lejos de la frialdad de otros escenarios, como los pasados Globos de Oro, la gala se prestó para las reivindicaciones políticas, pero también para el humor.

Mucho más divertido y con mayor soltura que en la pasada edición se pudo ver a Conan O'Brien, quien condujo con maestría una ceremonia que avisó que tendría de todo: risas, crítica y un escenario que celebró el potencial del cine pese a todo.

De la sorpresa de Anna Wintour al temido momento de Adrien Brody

Más allá de las reivindicaciones políticas, la 98 edición de los premios más importantes del cine dejó momentos icónicos, como la aclamada aparición sorpresa de Anna Wintour.

O el temido asomo de un discurso interminable con el que amenazó, entre risas, el actor Adrien Brody, que le año pasado hizo el más largo en la historia de los premios.

La directora de Vogue desde 1988 hasta 2025 apareció sobre el escenario junto a Anne Hathaway.

Al presentar uno de los galardones, la icónica editora apeló a la complicidad del público llamando a la actriz Emily, en un guiño directo a su papel en The Devil Wears Prada, que sirvió para celebrar el histórico vínculo entre Wintour y el personaje de Miranda Priestly.

El triunfo de Autumn Durald Arkapaw como primera mujer en la historia de la Academia en liderar la categoría de mejor fotografía por Sinners también puso a la grada en pie, tras un discurso en el que invitó a todas las mujeres del auditorio a compartir su triunfo poniéndose de pie.

"Sin vosotras yo no estaría aquí", dijo mientras era ovacionada en el teatro Dolby.

Entre las escasas actuaciones de esta edición emergieron las estrellas del fenómeno K-Pop Demon Hunters para interpretar Golden, el tema que logró el Óscar a mejor canción.

Homenajes a Rob Reiner y Robert Redford

Y entre los momentos más emotivos destacaron los homenajes a los artistas fallecidos este año, entre los que destacaron al cineasta Rob Reiner y al actor Robert Redford.

Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras a su amigo Redford y cantó un fragmento de la oscarizada canción The Way We Were, de la película del título homónimo en la que compartieron pantalla.

El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.

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