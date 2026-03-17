Nueva York exhibe el violín de infancia de Mozart y el clavicordio de "La flauta mágica"

Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart, el genio de Salzburgo cuya vida y obra se exhiben en la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Biblioteca y Museo Morgan exhibe por primera vez en Estados Unidos el violín de la infancia de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y el clavicordio con el que compuso La flauta mágica, junto con retratos, cartas y objetos personales del compositor y su familia.

La exposición Wolfgang Amadeus Mozart: Tesoros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo incluye también las colecciones de manuscritos musicales, cartas y primeras ediciones de la Morgan, que abarcan los géneros en los que el compositor fue preeminente: sinfonía, concierto para piano y ópera.

Inaugurada el 13 de marzo y abierta hasta el 31 de mayo, la muestra destaca los viajes de Mozart, su búsqueda de empleo y renombre, las tensiones familiares y su producción creativa en medio de frecuentes enfermedades. Se centra en dos etapas de su vida: la juventud junto a su padre, Leopold, y su hermana Maria Anna (Nannerl) en Salzburgo, y la vida adulta con su esposa, Constanze, en Viena.

Legado de Mozart

Tras la muerte del compositor en 1791, Nannerl y Constanze regresaron a Salzburgo, donde, junto con los dos hijos de Mozart, preservaron y ampliaron su legado. Esa colección se convirtió en la base del actual Mozarteum. Al momento de su fallecimiento, el músico dejó alrededor de 150 obras sin terminar.

Organizada en colaboración con los museos Mozart de la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo, la exposición explora cómo Mozart forjó vínculos con el público durante su vida y examina su perdurable influencia tras su muerte.

"La influencia de Mozart se sigue escuchando hoy en todas partes: desde las clases de piano y los conciertos hasta las rimas infantiles", destacó Colin B. Bailey, director de la biblioteca museo neoyorquina.

Actividades complementarias

Como parte de la muestra habrá conciertos, un curso en línea, la proyección de la película Amadeus (1984), un taller de dibujo y una charla en español.