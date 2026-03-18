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Lilo & Stitch 2
Lilo & Stitch 2

Estrenos: "Lilo & Stitch 2" y "Los increíbles 3" se suman a la cartelera de Disney

Ambas películas se estrenarán en el verano de 2028, continuando la tradición de Disney de ofrecer historias entrañables y emocionantes.

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    Estrenos: Lilo & Stitch 2 y Los increíbles 3 se suman a la cartelera de Disney
    "Los increíbles 3" retomará las aventuras de la familia Parr cuando se estrene el 16 de junio de 2028. (FUENTE EXTERNA)

    Disney anunció este miércoles los estrenos de la versión de acción real de Lilo & Stitch 2 y Los increíbles 3, que llegarán a los cines el 26 de mayo y el 16 de junio de 2028, respectivamente.

    Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del estudio, que también prepara una nueva entrega de Monstruos S.A. para ese mismo año.

    La secuela de Lilo & Stitch llega tras el éxito de la primera entrega, que se convirtió en el estreno más taquillero en un fin de semana de cuatro días del Día de los Caídos en la historia de Estados Unidos.

    El filme narra la historia de una niña hawaiana solitaria que se hace amiga de un extraterrestre fugitivo que la ayuda a reconstruir los lazos con su familia.

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    Infografía
    Lilo & Stitch 2, la secuela de acción real del clásico de animación de Disney, llegará a los cines el 26 de mayo de 2028.
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    Detalles sobre Los increíbles 3

    • Los increíbles 3, por su parte, mantendrá en secreto su trama, aunque retomará la historia de Bob y Helen Parr, Mr. Increíble y Elastigirl, la pareja de superhéroes que intenta llevar una vida normal en los suburbios tras la prohibición gubernamental de los superpoderes.
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