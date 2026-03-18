Actriz de "Baywatch" es detenida por irrumpir en una granja y rescatar perros usados en experimentos

Alexandra Paul el día de su arresto y otra junto al elenco de "Baywatch". ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Alexandra Paul, más conocida por dar vida a una valiente socorrista en la serie de televisión Baywatch, fue arrestada tras participar en una operación de activistas por los derechos de los animales que irrumpieron en una instalación dedicada a la reproducción de perros utilizados en investigación científica.

El hecho ocurrió el domingo 15 de marzo en la granja Ridglan Farms, ubicada en Blue Mounds, en el estado de Wisconsin. Según las autoridades del condado de Dane, un grupo de entre 50 y 60 manifestantes ingresó sin autorización a las instalaciones, y posteriormente varios de ellos comenzaron a retirar animales del lugar.

De acuerdo con la Coalición para Salvar a los Perros de Ridglan, 31 perros fueron sacados durante la acción. Las autoridades informaron que ocho de los animales fueron interceptados y recuperados, mientras que otros permanecen sin localizar.

En el operativo también fueron incautados vehículos y herramientas, mientras que los detenidos, incluida la actriz, fueron puestos bajo custodia.

El sheriff del condado de Dane, Kalvin Barrett, señaló que los arrestados cooperaron durante el procedimiento y destacó la importancia de mantener el orden público, aunque reconoció el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, instó a canalizar las preocupaciones sobre bienestar animal a través de vías legales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/proyecto-fin-del-mundo-llega-6-3119a3bd.jpg Foto de la actrizAlexandra Paul el día de su arresto y otra en la alfombra roja de la nueva versión de Baywatch.

El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia Ridglan Farms, instalación que provee animales para investigación biomédica y que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones animalistas. Según reportes locales, la empresa alcanzó un acuerdo previo con autoridades del estado para modificar sus operaciones, el cual entraría en vigor en 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/proyecto-fin-del-mundo-llega-5-7e26a7c3.jpg Alexandra Paul incluye múltiples arrestos vinculados a protestas contra el uso de animales en la industria alimentaria y científica (Instagram/@thealexandrapaul)

Paul, de 62 años, es conocida principalmente por interpretar a la teniente Stephanie Holden en Baywatch entre 1992 y 1997. Sin embargo, su trayectoria pública también ha estado marcada por un prolongado activismo en defensa de los animales.

A lo largo de los años ha participado en diversas protestas relacionadas con el bienestar animal, varias de las cuales derivaron en arrestos.

La actriz ha declarado en distintas entrevistas que su compromiso con la causa comenzó en su adolescencia y que ha adoptado decisiones personales vinculadas al veganismo y al rechazo del uso de productos derivados de animales.

Para sus seguidores y organizaciones animalistas, Paul representa una figura que ha llevado su activismo más allá de las declaraciones públicas, mientras que las autoridades subrayan la necesidad de respetar la ley en cualquier forma de protesta.

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El caso continúa bajo revisión de las autoridades correspondientes.