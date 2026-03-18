Premios Soberano 2026: nominados que podrían obtener su primer galardón y desafíos organizativos

El bachatero Dalvin La Melodía, la artista cristiana Martha Candela y el cantante de merengue típico Ebenezer Guerra recibieron sus primeras nominaciones. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA / DIARIO LIBRE )

La edición 2026 de los Premios Soberano reúne a un número significativo de artistas y profesionales que reciben su primera nominación, lo que introduce una renovación en distintas categorías del certamen.

En el renglón Popular, intérpretes del género urbano como La Perversa, Crazy Design y Shadow Blow figuran entre los nominados, reflejando la consolidación de nuevas propuestas musicales en el panorama nacional. Asimismo, Donaty y Mar Solís integran la lista, evidenciando la diversidad de estilos y la evolución reciente del mercado artístico.

El bachatero Dalvin La Melodía y la artista cristiana Martha Candela, dos fenomenos de los últimos meses, podrían ganar su primer premio. También participarán en la gala. El merenguero típico Ebenezer Guerra también se unió a esta lista de debutantes.

En Teatro y Cine, las nominaciones de figuras como Dimitri Rivera y Francis Cruz, junto a nuevos talentos del sector audiovisual, confirman el crecimiento sostenido de estas industrias y la ampliación de espacios para propuestas emergentes.

En las categorías Clásicas y de Comunicación, la presencia de nuevos perfiles también apunta a una apertura hacia generaciones recientes y formatos contemporáneos.

En el renglón comunicación la comunicadora Melissa Santos, las periodistas Millizen Uribe y Karina Alarcón y el locutor Joseph La Roca, compiten por su primer Soberano.

Desde el punto de vista institucional, la inclusión de debutantes en múltiples renglones puede interpretarse como un indicador del dinamismo del sector cultural y del interés por reconocer nuevas trayectorias.

No obstante, a pocas horas de la gala, la organización del evento enfrenta desafíos relacionados con la logística de cobertura para los medios de comunicación, incluyendo procesos de acreditación y facilidades de acceso.

Asimismo, se ha señalado la limitación en la captura y difusión de imágenes de la alfombra roja, un elemento que en otras premiaciones internacionales suele formar parte esencial de las expectativas previas a la transmisión. Este aspecto representa un punto susceptible de revisión para fortalecer la visibilidad del evento en plataformas nacionales e internacionales.

Sobre la gala

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), celebrarán su edición número 41 el 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, reconociendo lo más destacado del arte y la comunicación en la República Dominicana.

Renglón Categoría Nominados Clásico Bailarín(a) Clásico(a) y/o Moderno Sander Robert, Jonathan Castillo, Daymé del Toro, Luis Pérez Ovalle, Lía Gómez Alma Coreógrafo(a) Elizabeth Crooke, Alina Abreu, Laura Ramírez, Pablo Pérez, Stephanie Bauger Cantante Lírico Nathalie Peña Comas, Stephany Ortega Actor de Teatro Frank Perozo, Carlos Alfredo Fatule, José Guillermo Cortines, Francis Cruz, Dimitri Rivera Actriz de Teatro Sabrina Gómez, Lumy Lizardo, Hony Estrella, Cecilia García, Nileny Dippton Director(a) de Teatro Carlos Espinal, Waddys Jáquez, Indiana Brito, Guillermo Cordero, Pepe Sierra Obra de Teatro La monstrua, El beso de la mujer araña, La verdad, Habemus Papa, Ahora que vuelvo, Ton Teatro Musical Hello, Dolly!, Peter Pan, Bob Esponja, Cabaret Producción Escénica Todo Hollywood, Momentos de Independencia, Molina & Veitía: Música en Movimiento, Todo Mozart, Molina y sus amigos Artista Clásico(a) Destacado(a) en el Extranjero Michel Camilo, Nathalie Peña Comas, Aisha Syed, Stephany Ortega Cine Comedia Medias Hermanas, Sanky Panky 4: De Safari Drama A tiro limpio, Sugar Island, Bachata de Biónico, Baño de mujeres Director Johanné Gómez, Jean Guerra, Yoel Morales, Nelson Carlo de los Santos Actor Frank Perozo, Manuel Raposo, Felix Germán, Gerardo Mercedes, Manny Pérez Actriz Yelidá Díaz, Judith Rodríguez, Evelyna Rodríguez, Nashla Bogaert Actor/Actriz Destacado(a) en el Extranjero Elvis Nolasco, Dascha Polanco, Judy Reyes, Juani Feliz Video Clip Carnaval de mi pueblo, Pegao de Dios, Somos, Pa´ que bailemos, Arte Comunicación Programa Diario de Entretenimiento El Show del Mediodía, De extremo a extremo, Esta noche Mariasela, Too much en la noche, El Mangú de la Mañana Programa de Humor El Show de Raymond y Miguel, Boca de piano es un show, El Show de la Comedia Programa Infantil Sofía globitos, Topi tok, Vida kids Animador(a) de Televisión Jhoel López, Julio Clemente, Albert Mena, Nelfa Núñez, Melissa Santos Presentador de TV Jochy Santos, Brea Frank, Iván Ruiz Presentadora de TV Jatnna Tavárez, Luz García, Pamela Sued, Jenny Blanco, Milagros Germán Revista Semanal de Variedades Noche de Luz, Con Jatnna, Me gusta de noche, Es temprano todavía Programa Regional de Entretenimiento Como en casa, Ustedes y nosotros, Buena noche, Buen día, Terminando la mañana Programa de Temporada Dominicana Got Talent, Migrantes, Chévere Nights Live, Dominicanos a simple vista, De cerca Comunicador(a) Destacado(a) en el Extranjero Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón, Amara La Negra, Génesis Suero Comediante del Año Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Rosmery Herrand, Rafael Bobadilla, Liondy Ozoria Locutor(a) del Año Claribel Adames, José Polanco, Paloma Rodríguez, Martín Alcántara, Mildre Aquino Programa Temático de Entretenimiento Que chévere es saber, Protagonistas, No es tan late, Iluminada la entrevista Programa de Investigación Nuria, El Informe, Zona 5, Reporte Especial Youtuber del Año Santiago Matías, Yubelkis Peralta, Dotol Nastra, Nany Flow, Luinny Corporán Popular Merenguero del Año Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Héctor Acosta, Miriam Cruz, Jandy Ventura Conjunto Típico El Prodigio, El Blachy, El Rubio del Acordeón, Krisspy Orquestador y/o Arreglista Antonio González, Ramón Orlando, Federico Méndez, Manuel Tejada, Wilbert Taveras Compositor y/o Autor Vicente García, Frank Ceara, Kelvin Mejía, Teodoro Reyes, Techy Fatule Merengue del Año Así bonito, Novato apostador, Tú no tienes alma, Se puede, Corazón de Nutella Bachata del Año Quién te dijo, Quién te dio el derecho, Tik Tok, El amor tuvo la culpa, Hagamos el amor borrachos Artista y/o Agrupación Destacada en el Extranjero Juan Luis Guerra, El Alfa, Milly Quezada, Barak, Natti Natasha Salsero Yiyo Sarante, Chiquito Team Band, El Canario Bachatero Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Frank Reyes, El Chaval Merenguero Urbano Omega, Alá Jazá, El Sujeto Artista y/o Agrupación Urbana Don Miguelo, Yailín, La Perversa, La Insuperable, Shadow Blow Cantante Solista Pavel Núñez, Frank Ceara, Diego Jaar, Badir, Manerra Colaboración Voltio, Siempre la más, Qué sensación, Zaza, La Casualidad Revelación del Año Dalvin La Melodía, Ebenezer, Martha Candela, La Fiera Típica Concierto del Año Dios fuerte, Johnny vive, Pavel Núñez y su Bipolaridad, Un canto al bolero dominicano, Mi historia musical Espectáculo del Año Un camarón en la arena, Rubby Pérez infinito, Ilegales 30 años, Manny Cruz 2080, La historia de una diva Música Alternativa José Duluc, La Marimba, Yasser Tejeda, Mula, Pororó Álbum del Año Novato apostador, Infinito positivo, Puñito de Yocahú, Colección de amor, A la manera mía

Leer más Premios Soberano 2026 apuesta a la evolución y promete una gala memorable