Premios Soberano 2026: nominados que podrían obtener su primer galardón y desafíos organizativos
El bachatero Dalvin La Melodía y la artista cristiana Martha Candela, dos fenomenos de los últimos meses, compiten en la misma categoría para ganar su primer premio
La edición 2026 de los Premios Soberano reúne a un número significativo de artistas y profesionales que reciben su primera nominación, lo que introduce una renovación en distintas categorías del certamen.
En el renglón Popular, intérpretes del género urbano como La Perversa, Crazy Design y Shadow Blow figuran entre los nominados, reflejando la consolidación de nuevas propuestas musicales en el panorama nacional. Asimismo, Donaty y Mar Solís integran la lista, evidenciando la diversidad de estilos y la evolución reciente del mercado artístico.
El bachatero Dalvin La Melodía y la artista cristiana Martha Candela, dos fenomenos de los últimos meses, podrían ganar su primer premio. También participarán en la gala. El merenguero típico Ebenezer Guerra también se unió a esta lista de debutantes.
En Teatro y Cine, las nominaciones de figuras como Dimitri Rivera y Francis Cruz, junto a nuevos talentos del sector audiovisual, confirman el crecimiento sostenido de estas industrias y la ampliación de espacios para propuestas emergentes.
En las categorías Clásicas y de Comunicación, la presencia de nuevos perfiles también apunta a una apertura hacia generaciones recientes y formatos contemporáneos.
En el renglón comunicación la comunicadora Melissa Santos, las periodistas Millizen Uribe y Karina Alarcón y el locutor Joseph La Roca, compiten por su primer Soberano.
Desde el punto de vista institucional, la inclusión de debutantes en múltiples renglones puede interpretarse como un indicador del dinamismo del sector cultural y del interés por reconocer nuevas trayectorias.
No obstante, a pocas horas de la gala, la organización del evento enfrenta desafíos relacionados con la logística de cobertura para los medios de comunicación, incluyendo procesos de acreditación y facilidades de acceso.
Asimismo, se ha señalado la limitación en la captura y difusión de imágenes de la alfombra roja, un elemento que en otras premiaciones internacionales suele formar parte esencial de las expectativas previas a la transmisión. Este aspecto representa un punto susceptible de revisión para fortalecer la visibilidad del evento en plataformas nacionales e internacionales.
Sobre la gala
- Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), celebrarán su edición número 41 el 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, reconociendo lo más destacado del arte y la comunicación en la República Dominicana.