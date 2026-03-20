CBS News recortará 6 % de su plantilla y cerrará su servicio de radio

La cadena estadounidense CBS News reducirá en un 6 % su plantilla y cerrará su cadena de radio, CBS News Radio service. ( JPG )

La cadena estadounidense CBS News reducirá en un 6 % su plantilla y cerrará su servicio de radio, CBS News Radio, tras casi cien años en funcionamiento, según informaron este viernes varios medios tras acceder a un comunicado interno.

Los empleados fueron notificados mediante un mensaje firmado por la redactora jefe de CBS News, Bari Weiss, y el presidente de la cadena, Tom Cibrowski.

Detalles confirmados sobre los recortes en CBS News

"Hoy reducimos el tamaño de nuestra plantilla, y los empleados afectados serán notificados al final del día. Reconocemos que este es un momento difícil para quienes dejarán CBS News", señala el comunicado, que ha sido difundido en redes sociales por periodistas de la cadena.

La empresa indicó que el cierre de CBS News Radio, fundada en 1927, se hará efectivo el próximo 22 de mayo, lo que implicará el fin de transmisiones en unas 700 emisoras afiliadas.

La decisión conlleva la eliminación de todos los puestos de trabajo vinculados a este servicio, según otro comunicado citado por el medio especializado Deadline.

Se estima que alrededor de 70 empleados podrían verse afectados por este nuevo recorte, el segundo desde que David Ellison asumió como presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance en agosto de 2025.

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El conglomerado de medios había anunciado previamente un plan para reducir cerca de 2,000 empleos en sus distintas divisiones, como parte de una estrategia de ajuste y ahorro.

Los ejecutivos justificaron la medida señalando que el negocio de las noticias atraviesa una transformación profunda, impulsada por cambios en el consumo de contenidos.

Reacciones y contexto de la industria mediática en Estados Unidos

"No es ningún secreto que el negocio de las noticias está cambiando radicalmente, y que necesitamos adaptarnos . Nuevas audiencias están surgiendo en otros espacios, y debemos evolucionar para seguir siendo competitivos", expresaron.

radicalmente, y que necesitamos . están surgiendo en otros espacios, y debemos evolucionar para seguir siendo competitivos", expresaron. Weiss y Cibrowski calificaron la decisión como "difícil", pero necesaria para garantizar la sostenibilidad de la organización en el nuevo entorno mediático.

la decisión como "difícil", pero necesaria para garantizar la de la organización en el mediático. Este recorte se suma a una tendencia creciente en la industria de medios en Estados Unidos, donde varias empresas han reducido personal en medio de la transición digital. Entre ellas, The Washington Post, que recientemente despidió a una parte significativa de su plantilla