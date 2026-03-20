Lily Collins: mucho más que "Emily en París"

La actriz Lily Collins encarna a Emily Cooper en la serie de Netflix "Emily in Paris". ( EFE )

Comenzó su andadura como periodista para después debutar como actriz y triunfar por su papel en la serie de cinco temporadas Emily in Paris, que no solo ha destacado a la actriz por su interpretación, sino que también la ha convertido en un emblema de estilo y moda más allá de las pantallas.

De periodista a actriz

Nacida el 18 de marzo de 1989, cumple 37 años, en Guildford, Reino Unido, Lily Collins es hija del músico Phil Collins y de la estadounidense Jill Tavelman.

Desde pequeña creció en un entorno creativo que marcó su relación con la cultura y la interpretación, y tras el divorcio de sus padres se trasladó a Los Ángeles con su madre, donde desarrolló su formación artística.

Aunque su apellido podía abrir puertas, Collins ha insistido varias veces en la importancia del esfuerzo personal. "Siempre he querido demostrar que puedo hacerlo por mí misma", declaró a la revista ´Elle´ en 2016. Su vocación se manifestó desde joven, primero como periodista en medios juveniles como ´Teen Vogue´ y posteriormente como actriz.

Collins debutó en el cine con la película The Blind Side en 2009, pero su reconocimiento llegó con títulos como Mirror Mirror (2012) o The Mortal Instruments: City of Bones (2013). Su rostro, de rasgos delicados y cejas definidas, la convirtió rápidamente en una presencia distintiva en la gran pantalla.

Sin embargo, fue en proyectos más intimistas donde demostró su capacidad interpretativa. Su papel en To the Bone (2017), donde interpretaba a una joven con trastornos alimentarios, marcó un punto de inflexión, ya que la actriz abordó el personaje desde una experiencia personal.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Collins explicó: "Fue una de las experiencias más difíciles y también más liberadoras de mi vida". El filme supuso una reivindicación de su compromiso con historias complejas y sensibles. A partir de ese momento, su carrera se orientó hacia proyectos con mayor carga emocional.

El fenómeno ´Emily in Paris´

El salto definitivo a la cultura popular global llegó en 2020 con la serie Emily in Paris, producción de Netflix que se convirtió en un fenómeno internacional. En ella, Collins interpreta a una joven ejecutiva estadounidense que se traslada a París para trabajar en una agencia de marketing.

La serie, creada por Darren Star, ha sido objeto tanto de elogios como de críticas, pero ha logrado posicionarse como una de las ficciones más vistas de la plataforma. Collins no solo protagoniza el proyecto, sino que también ejerce como productora.

"Emily es optimista, resiliente y ve el mundo con curiosidad", explicó la actriz en una entrevista con ´Vogue´ en 2020. Esa combinación de ingenuidad y determinación ha conectado con el público.

El éxito de la serie ha reforzado la proyección internacional de Collins y la ha situado en el centro del debate cultural sobre la representación de la moda, el trabajo y la vida urbana contemporánea, ya que hace escasos meses estrenaban la quinta temporada de la ficción.

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Más allá de ´Emily en París´

Lejos de quedar encasillada en su personaje televisivo, Collins ha continuado explorando nuevos registros. Ha participado en proyectos cinematográficos como Mank (2020), dirigida por David Fincher, donde interpretó a Rita Alexander, un papel que le permitió adentrarse en el Hollywood clásico.

También ha desarrollado su faceta como autora. En 2017 publicó el libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, una obra autobiográfica en la que aborda temas como la autoestima, la imagen corporal y las relaciones personales.

"Quería compartir mis experiencias para que otras personas no se sintieran solas", afirmó en una entrevista con Good Morning America. Este proyecto reforzó su perfil como figura pública comprometida con cuestiones sociales.

Su carrera se caracteriza por una combinación de proyectos comerciales y propuestas de mayor riesgo, lo que le ha permitido mantener un equilibrio entre popularidad y credibilidad artística.

Estilo personal e influencia en la moda

Lily Collins se ha convertido en un referente estilístico dentro y fuera de la pantalla. Aunque su personaje en Emily in Paris destaca por una estética colorista y ecléctica, su estilo personal se inclina hacia una elegancia depurada con guiños de tendencias vigentes.

En alfombras rojas, la actriz suele apostar por siluetas estructuradas, tejidos nobles y una paleta cromática equilibrada. Su relación con casas de moda como Chanel o Saint Laurent ha reforzado su presencia en el circuito internacional.

"Mi estilo es una extensión de cómo me siento", declaró a ´Harper´s Bazaar´ en 2018. Esa conexión entre identidad y vestimenta define su manera de entender la moda como lenguaje personal.

Además, su imagen ha evolucionado hacia una estética más madura, sin perder la frescura que la caracteriza. Collins combina referencias clásicas con tendencias actuales, generando una identidad reconocible.

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Compromiso personal y discurso público

En los últimos años, la actriz ha utilizado su plataforma para hablar de salud mental, autoestima y presión mediática. Su experiencia personal con los trastornos alimentarios ha sido uno de los temas que ha abordado con mayor transparencia.

En una entrevista con Red Table Talk en 2022, Collins señaló: "Hablar de ello me ha permitido sanar y ayudar a otros". Este posicionamiento ha contribuido a generar una conversación más abierta en torno a estas cuestiones.

Su relación con el director Charlie McDowell, con quien contrajo matrimonio en 2021, ha sido presentada como un espacio de estabilidad y crecimiento personal. La actriz ha defendido la importancia de encontrar equilibrio entre la vida profesional y la personal, especialmente en una industria tan exigente como la del entretenimiento.

La próxima Audrey Hepburn

La actriz se suma ahora a uno de los desafíos más delicados del cine contemporáneo: encarnar a Audrey Hepburn en un proyecto que reconstruirá la gestación Desayuno con diamantes. La película abordará el proceso creativo y la compleja preproducción del clásico de 1961, convertido en emblema de estilo y modernidad femenina.

La propia actriz compartió la noticia en sus redes sociales con una imagen icónica de Hepburn caracterizada como Holly Golightly y un mensaje de emoción tras años de desarrollo del proyecto.

La cinta se inspira en el ensayo Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany´s and the Dawn of the Modern Woman, del escritor Sam Wasson, que analiza cómo aquella producción transformó la representación de la mujer en la gran pantalla.

Dirigida en su día por Blake Edwards y basada en la novela corta de Truman Capote, la historia de Holly Golightly marcó un punto de inflexión en la estética y el imaginario del cine romántico.

La nueva producción también abordará episodios menos conocidos, como el deseo inicial de Capote de contar con Marilyn Monroe para el papel protagonista. Para Collins, el reto no se limita a reproducir una imagen icónica, sino a dialogar con un legado artístico que sigue definiendo la elegancia y el carisma en la cultura popular.

(Texto: María Muñoz Rivera)