Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri reciben los Premios Sofía de manos de la reina

La reina Sofía de España entrega el Premio a la Excelencia a Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y a Haydée Kuret de Rainieri, miembro de su consejo de directores, en reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo turístico de República Dominicana, durante la gala celebrada en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). ( EFE )

Los empresarios dominicanos Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, miembro del consejo de directores de la entidad, fueron protagonistas de los Premios Sofía a la Excelencia, en una gala celebrada este sábado en Miami, en un acto encabezado por la reina Sofía de España.

La distinción a los Rainieri posiciona nuevamente a República Dominicana en el escenario internacional, al resaltar su impacto en el desarrollo económico, turístico y social del país, así como su contribución a fortalecer los vínculos entre América Latina, Estados Unidos y Europa.

Con este reconocimiento, los Rainieri consolidan su proyección internacional y refuerzan el posicionamiento de República Dominicana como referente en turismo y desarrollo sostenible en la región

El evento tuvo lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), en el marco de la conmemoración del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/fe4e1059a861820c3083e286d65e51c7333238d3w-1e4300a9.jpg El empresario dominicano Frank Rainieri (i), fundador del Grupo Puntacana, ofrece declaraciones tras recibir, junto a su esposa Haydée Kuret de Rainieri, miembro del consejo de directores de la entidad, el Premio Sofía a la Excelencia durante la gala celebrada en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). (EFE)

La gala

La ceremonia fue organizada por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), entidad que reconoce anualmente a figuras destacadas por su aporte a la cultura, la educación y la integración internacional.

Durante la gala, la reina Sofía entregó el galardón también al empresario cubano Jorge M. Pérez y su esposa Darlene Pérez, por su contribución al desarrollo cultural y social del sur de Florida. La organización destacó el rol de la familia Pérez en el fortalecimiento de las conexiones artísticas entre España y Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/78bb858ad79cded2548804c322cd853347203858w-82e6536c.jpg La reina Sofía de España posa junto a los empresarios dominicanos Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y Haydée Kuret de Rainieri, miembro del consejo de directores, tras ser galardonados con el Premio Sofía a la Excelencia, durante la gala celebrada en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), en una jornada en la que también compartió con los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar. (EFE)

En su intervención, Jorge Pérez expresó que recibir este reconocimiento representa un honor, especialmente en una ciudad como Miami, caracterizada por su diversidad cultural y su dinamismo global.

Participación de la reina Sofía en eventos culturales y deportivos

Por su parte, los Rainieri fueron valorados por su trayectoria como empresarios y humanitarios, así como por su visión estratégica que permitió convertir a Punta Cana en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

La ceremonia reunió a diversas personalidades del ámbito político, cultural y empresarial. Entre los asistentes destacó la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien entregó una proclamación oficial en reconocimiento al trabajo del QSSI en la promoción del entendimiento cultural y educativo.

En el marco de su visita oficial de tres días, la reina Sofía también inauguró la iniciativa America&Spain250, orientada a destacar las contribuciones históricas de España y del mundo hispanohablante a la fundación y desarrollo de Estados Unidos.

Asimismo, la monarca visitó las instalaciones del torneo Masters 1000 de Miami, donde compartió con los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, en una jornada que combinó diplomacia, cultura y deporte.

Del premio

Los Premios Sofía a la Excelencia han reconocido en ediciones anteriores a figuras de relevancia internacional como el expresidente estadounidense Bill Clinton, el tenor Plácido Domingo, la actriz Penélope Cruz y el escritor Mario Vargas Llosa, entre otros.

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