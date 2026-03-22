Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich reciben Premios Ortega y Gasset

Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron, galardonados con los Premios Ortega y Gasset 2026 por su trayectoria en defensa del periodismo y los derechos humanos. ( FUENTE EXTERNA )

Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, otorgados por el diario español El País en su 50 aniversario, reconocieron en esta edición al nicaragüense Sergio Ramírez, al estadounidense Martin Baron y a la escritora bielorrusa y premio nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, a quienes el jurado definió como referentes morales del periodismo.

Según informó el propio medio, los galardonados han desarrollado trayectorias marcadas por su compromiso con la verdad frente a distintos poderes. El jurado destacó que "se han hecho grandes en el periodismo y en la literatura en contra de poderes que, con diferentes tonos, eran agresivos contra quienes querían contar la verdad".

Asimismo, subrayó que los tres coinciden en utilizar el periodismo como una herramienta para la defensa de los derechos humanos, dando voz a historias individuales que permiten comprender realidades complejas en distintas partes del mundo.

Sergio Ramírez (1942), exvicepresidente de Nicaragua y una de las voces más influyentes de América Latina, ha vinculado su obra periodística y literaria a la defensa de la democracia y los derechos humanos, especialmente en su país, del que se encuentra exiliado. El jurado resaltó su trayectoria y su obra, marcada por profundas raíces humanistas.

Por su parte, Martin Baron (1954), exdirector de The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald, fue reconocido por la calidad de su trabajo al frente de estos medios, con los que obtuvo 18 premios Pulitzer.

Entre sus logros destaca la investigación del Boston Globe sobre abusos en la Iglesia católica y el impulso al Washington Post en el escenario global.

Detalles de la ceremonia y composición del jurado

En el caso de Svetlana Alexiévich (1948), premio nobel de Literatura, el jurado valoró su método basado en la historia oral, con el que ha logrado construir relatos a partir de múltiples testimonios que reflejan realidades que muchas veces escapan a los medios tradicionales.

El jurado estuvo integrado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian; la consejera delegada Pilar Gil; el director de El País, Jan Martínez Ahrens, y la defensora del lector, Soledad Alcaide, entre otros.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 4 de mayo en el Museu Marítim de Barcelona, coincidiendo con el 50 aniversario del diario El País