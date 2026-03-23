Fallece a los 91 años el actor y director de teatro argentino Rubens Correa

El actor, director teatral, y dramaturgo argentino Rubens Correa falleció a los 91 años. ( FUENTE EXTERNA )

El actor, director teatral, y dramaturgo argentino Rubens Correa, director durante casi una década del Teatro Nacional Cervantes, falleció este lunes a los 91 años, informaron fuentes oficiales.

"Día triste para la cultura nacional hoy. Con la noticia del fallecimiento de Rubens Correa, se va una figura fundamental de nuestro teatro, un hombre que dedicó su vida a la escena, a la formación y a la construcción de una identidad cultural profundamente argentina", expresó el secretario de Cultura argentino, Leonardo Cifelli, en un comunicado.

Nacido en la ciudad bonaerense de Olavarría el 11 de marzo de 1935, Correa inició su vocación artística en la ciudad de Azul y en la década de 1950 llegó a Buenos Aires, donde se integró al grupo Nuevo Teatro, dirigido por Pedro Asquini y Alejandra Boero.

En 1970 se sumó en Nueva York al Grupo 11 al Sur, con el que se presentó en cerca de una veintena de países y del que fue también su director.

De regreso en Buenos Aires actuó en 1975 en el 'El Proceso', de Kafka, dirigido por Raúl Serrano.

A partir de entonces desarrolló una intensa labor docente construyó una sólida trayectoria como director teatral.

Además, encabezó destacadas gestiones al frente del Instituto Nacional del Teatro y del Teatro Nacional Cervantes -creado por impulso de la actriz española María Guerrero-, que dirigió entre mediados de 2007 y finales de 2026.

"Su trayectoria, marcada por el compromiso con el teatro independiente y la defensa de la dramaturgia nacional, encontró uno de sus puntos más altos en su gestión al frente del Teatro Nacional Cervantes, que condujo durante casi una década, consolidándolo como un espacio federal y un verdadero bastión para los autores y las historias de nuestro país", resaltó Cifelli.

Pesar

La Asociación Argentina de Actores también expresó en un comunicado su pesar por la muerte de Correa, quien fue dirigente de este sindicato.

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