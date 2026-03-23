Jochy Santos: ""Estoy muy feliz, pero también preocupado por el rumbo de la comunicación"

0 Jochy Santos fue galardonado con el Gran Soberano, un premio que reconoce su trayectoria en el arte. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Con una trayectoria de cinco décadas en la industria creativa, el pasado miércoles el productor, humorista y presentador de televisión Jochy Santos coronó su carrera con el Gran Soberano, la codiciada estatuilla que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en la celebración del 41 aniversario de Premios Soberano.

Santos, quien produce los programas Es temprano todavía, por Color Visión, y El mismo golpe con Jochy, por Zol 106.5, concedió una entrevista a Diario Libre, en la que compartió sus reflexiones sobre el reconocimiento, su trayectoria y la evolución de la comunicación.

— Tú eres una persona que tiene mucho que ver con el nacimiento de esa Acroarte y hoy recibes el Gran Soberano.

De verdad, muy contento, muy feliz, muy agradecido. Y lo más importante es ver todos los comentarios; afortunadamente, hasta esta hora no ha habido ninguno que sea adverso al reconocimiento que he recibido. Y mira, tú lo dices, y de verdad, de una organización de la que yo fui parte, justamente al igual que tú, de los inicios de esa asociación como es Acroarte, que sea 40 años después que hayan reconocido mi trabajo... o sea, estoy muy feliz, estoy muy comprometido. Y yo creo que lo más importante no es solamente el premio, sino ese mensaje que yo envié, porque de verdad estoy muy preocupado con lo que está pasando en la comunicación actualmente. Señores, vamos a ser más empáticos y vamos a elevar el nivel de lo que está haciendo la comunicación moderna, bien sea en radio, bien sea en televisión y en los medios digitales. Para mí eso es lo más importante.

—Jochy, tu trayectoria de 50 años en los medios, en la industria creativa...¿cuál es la reflexión de ese viaje?

Bueno, simplemente que hay que renovarse. Hay que ver lo que está pasando alrededor tuyo, con la gente joven, con los talentos, y no aferrarse al ayer. Yo creo que mientras tú abras tu mente, tu corazón y tu visión, uno siempre va a tener permanencia. Yo siempre he dicho: yo no creo eso de que lo de ayer es mejor que lo de hoy. No, no, no. Yo creo que simplemente hay que vivir el momento y hay que abrir la creatividad alrededor de gente joven.

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"Hoy la televisión está muy activa, la gente ve mucha televisión, porque los ratings lo dicen " Jochy Santos Productor de televisión y radio “

—Tu primer trabajo como locutor, ¿dónde fue?

Oh, mi hermano, en Radio Tricolor, con don Hugo Hernández Llaverías. hacía un programa musical a las 5:00 de la tarde.

—El 30 aniversario de tu programa El mismo golpe te coincidió con este premio.

Una cosa increíble. Justamente allí, porque nosotros comenzamos, acuérdate, con el primer concepto, que fue Botando el golpe. Luego. Y fue un 18 de marzo de 1996. Justo ayer cumplimos 30 años.

—Y esos 30 años, ¿qué significan para ti hoy?

Significa muchísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque el programa, a pesar de que ya lo hemos llevado a otras generaciones, se mantiene como un referente de la radio nacional. Eso para mí es muy importante. Alguien me dijo una vez que ya El mismo golpe es parte de la cultura dominicana. Tú, a las 5:00, pones a Jochy.

Pero es parte de eso, y mantenerse realmente con el cariño del público en 30 años, para mí es demasiado importante.

—Escuchamos a Diana Filpo de nuevo en el programa, Jochy.

Sí, tú sabes que ahora viene el proceso de volver a lo básico, ¿no? Ahí está Diana, que va todos los días; está Irving Alberti, que va un día a la semana. Y tengo todos esos talentos nuevos que se van renovando, que se van ganando el cariño del público, recibiendo bien el programa.

—Siempre te has abierto al talento joven. ¿Qué te mueve a hacerlo?

Oye, lo que sucede es lo siguiente, y yo siempre he dicho eso: hay muchísima gente con talento, y tú sabes que uno ha sido fruto de una oportunidad. Entonces, si la persona tiene talento, si tiene realmente vocación de la comunicación, oye, merece su chance.

—¿Cuál es tu mensaje a la juventud?

Que le pongan ganas, le pongan pasión y que, por favor, estén al día, que lean, que se preparen. Es la única manera de durar tanto tiempo en los medios: teniendo pasión, vocación y preparación, que yo siempre he dicho que es muy importante.

—¿Existe la posibilidad de una nueva temporada de Divertido con Jochy?

Sí, eso es correcto. De hecho, esta mañana estuve hablando mucho con mi querida Edilenia, y estamos hoy en ese proceso. Y no solamente nosotros queremos hacerlo, sino que el público lo pide. Bueno, de hecho, anoche mismo la gente me preguntaba: "Jochy, ¿qué vamos a hacer con Divertido?".

Pero simplemente es ver qué va a pasar. Y, lógicamente, no te puedo negar: ahora mismo tenemos una situación económica muy estrecha, y Divertido es un programa de altos costos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener el apoyo comercial. Y ya con ese apoyo, por ahí mismo arranca la relación, porque el talento lo tenemos ahí.

—Jochy, la televisión enfrenta muchos desafíos hoy. Tú haces un programa, Es temprano todavía. ¿Sigue tu apuesta a la televisión abierta?

Sí, sí, sí, porque es que yo lo dije el día pasado: aquí ningún medio tumba a otro medio. O sea, los medios... incluso estaba hablando el día pasado con Ricardo, mi hijo, y él me decía: hoy la televisión está muy activa, la gente ve mucha televisión, porque los ratings lo dicen.

Lo que pasa es que si tú te enfocas solamente en los views, en los likes, tú dices: no, bueno... No. La televisión la gente la ve mucho.

Generacionalmente, a la gente le gusta ver televisión, y la televisión tiene un señorío, y con eso nadie puede discutir. Es como los periódicos impresos: la gente quiere salir en el impreso. Así de simple. Es que te venden una percepción.