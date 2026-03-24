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Netflix prepara el regreso de "13 Going On 30" con Jennifer Garner de productora ejecutiva

Por el momento, los detalles de la trama así como la posible fecha de estreno se mantienen en secreto

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    Netflix prepara el regreso de 13 Going On 30 con Jennifer Garner de productora ejecutiva
    Jennifer Garner protagonizó la película de 2004 "Si yo tuviera 30. (FUENTE EXTERNA)

    Netflix prepara una nueva versión de la clásica comedia romántica 13 Going On 30 (Si yo tuviera 30) con Jennifer Garner, quien protagonizó la película de 2004, como productora ejecutiva, informó este martes Deadline.

    El regreso de este proyecto, que narra la historia de una joven poco popular que se convierte por arte de magia en una exitosa adulta tras pedir un deseo el día de su cumpleaños, contará con Emily Bader y Logan Lerman en los roles de Jenna Rink y Matt Flamhaff.

    El filme estará dirigido por Brett Haley, director de la comedia romántica de Netflix People We Meet On Vacation, que permaneció cuatro semanas en el Top 10 mundial de películas en inglés.

    Por el momento, los detalles de la trama así como la posible fecha de estreno se mantienen en secreto.

    De la película

    • La película estrenada en 2004 contó con Garner en la versión adulta de Jenna y Christa B. Allen como adolescente; mientras que Mark Ruffalo interpretó al interés amoroso de la exitosa protagonista.
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