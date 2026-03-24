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El rey Carlos III de Reino Unido anuncia su visita Estado a Washington

Esta será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando lo hizo la reina Isabel II

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    El rey Carlos III de Reino Unido anuncia su visita Estado a Washington
    El rey Carlos se dirigirá al Congreso de EEUU en su primera visita de Estado a Washington
    (EFE)

    El rey Carlos III de Reino Unido realizará su primera visita de Estado a Washington el próximo mes y se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta la semana del 27 de abril, según publican este martes medios estadounidenses.

    Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

    Esta visita se produce en el año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y tras el viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Londres en septiembre pasado.

    Contexto político y diplomático entre Reino Unido y Estados Unidos

    • También el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, viajó hasta Reino Unido en enero como parte de las celebraciones del 250 aniversario y se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes en realizar un discurso ante el Parlamento británico.
    • La visita se produciría en un momento en que la relación entre Trump y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no atraviesa su mejor momento debido a la falta de apoyo directo de Londres a los bombardeos estadounidenses sobre Irán que comenzaron el pasado 28 de febrero.
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