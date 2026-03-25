Cambios en los premios Latin Grammy 2026: lo que debes saber

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles cambios en los criterios de elegibilidad y en las categorías para la entrega anual de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas y cuyas nominaciones serán anunciadas el 16 de septiembre. ( ARCHIVO )

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles cambios en los criterios de elegibilidad y en las categorías para la entrega anual de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas y cuyas nominaciones serán anunciadas el 16 de septiembre.

Las modificaciones, que rigen de inmediato, incluyen los criterios de elegibilidad para Productor del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Instrumental y Cantautor.

Además, incorpora la inclusión del kompa haitiano en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y la exigencia de material audiovisual de apoyo, incluyendo el uso de inteligencia artificial (IA), para la categoría Mejor Música para Medios Audiovisuales.

Igualmente contempla modificaciones de la categoría Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa a Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa, así como ajustes en los nombres de las categorías de música electrónica, urbana y clásica,

La organización detalló que los cambios entrarán en vigor para la edición 27 de este año y forman parte de su compromiso de evolucionar al ritmo del cambiante panorama musical y de servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7.000 miembros de 62 países.

Nuevos requisitos para elegibilidad y categorías específicas

"Estas actualizaciones las definen nuestros miembros, cuya participación cada año asegura que el Latin Grammy continúe siendo el máximo estándar de excelencia en la música latina", dijo en un comunicado Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La Academia ha modificado los criterios de elegibilidad para Productor del Año, se requiere un mínimo de cinco créditos totales obtenidos de álbumes, sencillos o porcentajes de coproducción, y los créditos se dividen uniformemente entre todos los productores.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, un artista no es elegible si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación que supere estos límites.

Para Mejor Álbum Instrumental, se permite hasta un 40 % de vocales mientras que al menos el 60 % del álbum debe ser instrumental, y si hay vocales, el 60 % debe interpretarse en los idiomas aceptados por La Academia.

En las categorías de Cantautor, los artistas deben componer e interpretar al menos el 75 % del álbum, y las colaboraciones solo cuentan si ambos cantautores componen e interpretan juntos el mismo material; los álbumes en vivo son elegibles si contienen al menos 51 % de material nuevo.

La categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo ahora incluye grabaciones influenciadas por el kompa haitiano, mientras que Mejor Música para Medios Audiovisuales requiere que las inscripciones incluyan material audiovisual de apoyo, incluyendo el uso de IA.

Estos ajustes reflejan la intención de La Academia Latina de mantener los Latin Grammy como referente de excelencia y adaptarse a la evolución de la música latina y a las nuevas formas de creación y producción, indicó la organización.