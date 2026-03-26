Mirar la crisis de la violencia feminicida en México, con un promedio de 10 asesinatos diarios, desde el interior del sistema que intenta enfrentarla es la propuesta de "La Fiscal", la serie de Netflix que se estrena este 26 de marzo, según explicaron sus directores.

A diferencia de otros relatos sobre feminicidio, centrados en las víctimas o los agresores, esta docuserie explora un terreno menos abordado: el papel del Estado, las instituciones y las personas que intentan generar cambios, explicó la codirectora y periodista Paula Mónaco Felipe.

La serie sigue durante cuatro años, de 2020 a 2024, a Sayuri Herrera, primera titular de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México. Mónaco la define como una figura atípica, al tratarse de una activista proveniente de la lucha social, sin trayectoria institucional previa.

"Nos parecía importante documentar qué ocurre cuando una mujer joven y feminista decide entrar al Estado, con todo lo que implica enfrentarse a estructuras que la ven con desconfianza", señaló.

Acceso excepcional a la Fiscalía de Feminicidios

Para lograrlo, el equipo obtuvo un acceso excepcional a la Fiscalía de Feminicidios, un espacio que rara vez se abre al público.

"Esta historia permite mirar un mundo generalmente inaccesible, como el del Ministerio Público, las fiscalías y las policías de investigación", indicó Mónaco.

Ese acceso permitió documentar tanto el trabajo institucional como la relación con las familias de las víctimas. A lo largo de tres episodios, la serie sigue cuatro casos de feminicidio en la capital mexicana, mostrando las investigaciones y las tensiones entre autoridades y familiares.

"También entran las familias, las víctimas, y salimos con ellas a la calle. La serie muestra que pueden existir diálogos entre ambos mundos", explicó.

Urgencia de un enfoque respetuoso

La codirectora subrayó la urgencia de este enfoque ante el contexto actual. "No solo son las 10 mujeres asesinadas cada día, sino la forma en que son asesinadas, distinta a la de los hombres. La serie aborda esto sin morbo, pero de frente", afirmó.

Perspectiva de dignidad

El tratamiento de las víctimas es uno de los ejes centrales del proyecto. El codirector Miguel Tovar explicó que la serie se construyó desde el respeto, el cuidado y la dignidad, evitando el sensacionalismo.

"Las víctimas son el centro de este universo. No podemos abordarlas desde el morbo", sostuvo.

Aunque el equipo tuvo acceso a expedientes, videos y evidencias, decidió no mostrar imágenes explícitas para evitar la revictimización de las familias.

Ese criterio también se reflejó en decisiones narrativas, como incluir el testimonio de un niño que presenció el feminicidio de su madre sin mostrar su rostro, solo mediante audio, para proteger su identidad y su memoria.

"El cuidado también implica dignidad: cómo se muestra a las personas, desde la iluminación hasta el encuadre", explicó Mónaco.

El equipo también reflexionó sobre la necesidad de dignificar la muerte, es decir, la manera en que se investigan los casos, se recuperan los restos y se acompaña a las familias.

Como parte de ese enfoque, las escenas finales de cada caso se construyeron junto a los familiares, eligiendo lugares significativos donde las víctimas vivieron momentos felices, proyectando allí sus rostros como acto simbólico de memoria.

Con esta propuesta, "La Fiscal" busca ofrecer una mirada profunda y respetuosa sobre la violencia feminicida en México, enfocada en las instituciones, los procesos y las personas que intentan cambiar la realidad desde dentro