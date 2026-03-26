Aumento de tarifas en Netflix: nuevos precios para sus planes este año

Netflix sube los precios de sus planes en EE.UU. por segunda vez en poco más de un año ( FUENTE EXTERNA )

El coloso del entretenimiento Netflix actualizó este jueves los precios de los tres planes disponibles en Estados Unidos con un segundo incremento en poco más de un año.

Con los nuevos costos, el plan estándar con anuncios de Netflix subió un dólar hasta alcanzar los 8,99 dólares al mes, mientras que el estándar sin anuncios y con visualización simultánea en hasta dos dispositivos aumentó a los 17,99 dólares mensuales, dos dólares más.

Por su parte, el plan Premium, que no tiene anuncios y se puede transmitir en hasta cuatro dispositivos a la vez, se sitúa en 26,99 dólares, un incremento del 8 % mensual.

Aumento de precios en Netflix

Esta es el segundo aumento en el catálogo de planes de Netflix en menos de un año en Estados Unidos y se aplicará tanto a los nuevos como a los actuales miembros de la plataforma.

La empresa estadounidense elevó las tarifas en el primer trimestre de 2025 tras más de tres años ofreciendo el mismo precio por el plan estándar sin anuncios, el producto más popular.

Sin embargo, este nuevo ajuste eleva el costo de dicho servicio casi un 30 % en los últimos 14 meses.

Contexto del aumento

Esta decisión se produce un mes después de que Netflix abandonara el acuerdo para comprar los estudios de Warner Bros. Discovery, al negarse a igualar la oferta presentada por Paramount Skydance.