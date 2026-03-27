Bougroup entrega a RTVD para difusión serie documental que resalta bellezas geográficas dominicanas

Alex Santiago, Kris Viñas, Hector M. Valdez, Karla Morel, Pamela Sued, Iván Ruiz, Ruth Ocumarez, Luis Martín Duquela y Samir Saba en "El Mangu de la Mañana" para presentar la serie documental "I Live Where You Vacation". ( FUENTE EXTERNA )

La productora Bougroup formalizó la entrega a Radio Televisión Dominicana (RTVD), para derechos de uso de transmisión, de la serie documental "I Live Where You Vacation", durante un acto realizado en vivo en el programa "El Mangú de la Mañana".

La comunicadora Pamela Sued, junto a los representantes de Bougroup, Luis Martín Duquela y Héctor M. Valdez, y el director general de RTVD, Iván Ruiz, suscribieron este importante acuerdo que fortalece la difusión del contenido cultural dominicano a través del canal 4.

En el marco del evento televisivo se presentó un adelanto exclusivo de "I Live Where You Vacation Vol. IV", bajo el concepto "Explora los secretos del Sur", mostrando impactantes imágenes de los paisajes, tradiciones y riqueza cultural de esta región del país.

También se adelantó que el estreno de la serie documental será durante la Semana Santa como parte de la programación especial de RTVD los días Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

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Durante su intervención, representantes de Bougroup explicaron que la entrega de estos derechos de uso responde a su compromiso con la preservación y promoción del patrimonio nacional, destacando el valor cultural y turístico de la serie.

"Este proyecto es una oda para República Dominicana y su objetivo es salvaguardar el patrimonio cultural", dijo Pamela Sued ante las cámaras del "Mangú de la Mañana".

Iván Ruiz agradeció la colaboración de Bougroup, resaltando la importancia de integrar este contenido de alta calidad a su programación oficial para el disfrute de toda la audiencia.

La riqueza de RD

La serie "I Live Where You Vacation" ("Yo vivo donde tú vacacionas"), creada por Bougroup y protagonizada por Pamela Sued, ha logrado captar la atención del público desde su primer volumen, posicionándose como una propuesta que invita a descubrir la riqueza natural y cultural de la República Dominicana.

Su primera entrega, titulada "El árbol de la vida", tuvo como escenario principal la provincia de Samaná, resaltando la majestuosidad de la costa norte.

El productor ejecutivo Héctor M. Valdez subrayó la relevancia de estas producciones para fortalecer la identidad nacional.

Con esta cesión de derechos, Bougroup y RTVD consolidan una alianza estratégica orientada a promover contenidos que enaltecen la cultura, la historia, la identidad y la belleza natural de la República Dominicana.