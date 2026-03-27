×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cultura

Disney confirma el rodaje de "Tangled" en Alicante: una nueva inversión importante

La filmación se llevará a cabo en los platós de Ciudad de la Luz, un referente en la industria audiovisual.

    Expandir imagen
    Disney confirma el rodaje de Tangled en Alicante: una nueva inversión importante
    Disney rodará "Tangled" en España tras una primera versión de dibujos animados
    (EFE)

    La multinacional audiovisual Disney rodará en la región valenciana (este español) la próxima superproducción cinematográfica Tangled, adaptación de una película anterior de dibujos animados de igual nombre (2010).

    El presidente regional, Juan Francisco Pérez Llorca, anunció este viernes que unos momentos antes se había cerrado "una nueva inversión importante", en alusión a la nueva versión, que se filmará en los platós de Ciudad de la Luz de Alicante, entre otros lugares.

    RELACIONADAS

    Los hermanos Grimm 

    • La historia se basa en un popular cuento de los hermanos Grimm protagonizada por Rapunzel, una princesa de melena rubia que da nombre al relato y que está encerrada en una torre por una bruja.
    • La versión animada fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con música de Alan Menken.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 