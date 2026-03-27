Muere el actor surcoreano Lee Sang-bo a los 43 años en circunstancias bajo investigación

Muere el actor Lee Sang-bo. En esta magen de archivo se le ve posar. ( KIM CHANG-HYUN )

El actor surcoreano Lee Sang-bo, conocido por su participación en populares dramas televisivos, fue hallado sin vida el jueves 26 de marzo de 2026 en su domicilio ubicado en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

Según informó la agencia estatal Yonhap, el hallazgo se produjo alrededor de las 12:40 del mediodía, cuando familiares acudieron a la vivienda y, tras encontrarlo, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que, hasta el momento, no se han encontrado indicios de actividad delictiva, aunque las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer la causa exacta del deceso.

En paralelo, medios locales como OSEN reportaron que el funeral se lleva a cabo en el Pyeongtaek Jungang Funeral Hall, donde allegados y figuras del medio artístico han comenzado a despedirlo.

Nacido en 1981, Lee Sang-bo inició su trayectoria actoral en 2006 con el drama "The Invisible Man (Invisible Man Choi Jang-su)", emitido por KBS2.

Desde entonces, construyó una carrera sostenida a lo largo de casi dos décadas, consolidándose como un actor de reparto habitual en la televisión surcoreana. Su reconocimiento creció progresivamente gracias a su participación en diversas producciones, hasta alcanzar su primer papel protagónico en "Miss Montecristo" (2021).

Entre sus trabajos más destacados también figuran títulos como "Rugal" (2020) y "Elegant Empire" (2024), esta última marcando su regreso a la pantalla tras atravesar un periodo personal complejo. En el ámbito cinematográfico, participó en películas como "Secretly, Greatly" (2013) y "Mephisto" (2020), ampliando así su presencia en la industria audiovisual.

Uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió en 2022, cuando fue detenido bajo sospecha de consumo de drogas, tras ser reportado por un ciudadano que lo vio comportarse de manera inusual en la vía pública.

El caso generó una intensa cobertura mediática en Corea del Sur, pero posteriormente fue esclarecido: los exámenes toxicológicos de orina y cabello arrojaron resultados negativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/el-actor-fue-parte-de-las-series-rugal-miss-montecristo-strong-colors-entre-otros-creditos-kbs2-d91fdc88.jpg El actor fue parte de las series Rugal, Miss Montecristo, Strong Colors, entre otros (Créditos: KBS2)

Según se determinó, el comportamiento del actor estuvo relacionado con la combinación de medicación prescrita para la salud mental y el consumo de alcohol. El propio Lee explicó tiempo después que había ingerido un ansiolítico junto con cerveza, lo que habría provocado los síntomas observados.

A pesar de haber sido absuelto, el episodio dejó una huella profunda en su vida personal y profesional. En declaraciones posteriores, el actor lamentó el estigma que persistió en la opinión pública, señalando que la etiqueta de "actor drogadicto" resultó especialmente difícil de sobrellevar.

Tras superar la controversia, Lee Sang-bo había retomado su carrera y recientemente había firmado un nuevo contrato con una agencia, lo que parecía marcar el inicio de una etapa de estabilidad y renovación profesional. Su inesperada muerte, sin embargo, interrumpe ese proceso y deja abiertas múltiples interrogantes.

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Mientras avanzan las investigaciones, la industria del entretenimiento surcoreano despide a un actor que, pese a los desafíos, logró mantenerse vigente y construir una trayectoria marcada por la constancia y la resiliencia.