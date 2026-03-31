Mario Vargas Llosa inspira premio de teatro clásico internacional

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en España, y la Cátedra Vargas Llosa presentaron este martes la primera edición del Premio de Teatro Clásico "Odiseo y Penélope", un galardón destinado a reconocer textos teatrales inéditos de temática grecolatina escritos originalmente en español.

El premio, que lleva el nombre de la obra de teatro escrita por el nobel de literatura Mario Vargas Llosa, fue presentado en Lima durante un homenaje al escritor peruano por los 90 años de su nacimiento, titulado "Mario Vargas Llosa: El Perú Imaginado".

La iniciativa busca impulsar la creación dramatúrgica contemporánea inspirada en los grandes mitos y textos de la tradición grecorromana.

Un galardón único en el ámbito cultural

El director del festival, Jesús Cimarro, afirmó que el galardón representa "un hito novedoso en el ámbito cultural", al considerar que no existe un premio de estas características en el mundo.

El ganador será anunciado durante la edición de 2026 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y su obra será publicada, producida y estrenada en la edición de 2027.

El plazo de presentación de los textos estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

El jurado estará presidido por la actriz y directora Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, e integrado también por Jesús Cimarro y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, junto a otros especialistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/58afa605c69d0432d094de1dad344c05fe78c381w-ed5baa6c.jpg El escritor y premio Alfaguara de Novela 2023, Gustavo Rodríguez, habla en el homenaje al escritor fallecido Mario Vargas Llosa este martes, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia (EFE/ JOHN REYES MEJIA)

Un espacio con historia y proyección internacional

Durante la presentación, Cimarro destacó el valor simbólico del teatro romano de Mérida, donde se desarrolla el festival, al recordar que es un espacio con más de 2,500 años de historia y con capacidad para unos 3,000 espectadores.

El director del festival señaló que el certamen también tiene presencia en otras ciudades españolas, como Madrid, y expresó su intención de que la obra ganadora pueda presentarse en países de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/4800c04fee35c678f0a6f0a366069745d2518b7cw-674a54ce.jpg El hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa y presidente de la Cátedra Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, habla en el homenaje a su padre este martes, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia (EFE/ JOHN REYES MEJIA)

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor y presidente de la Cátedra Vargas Llosa, explicó que el premio busca resaltar la dramaturgia, una faceta que apasionaba a su padre desde joven.

Indicó que el autor llegó a considerar que, de haber existido mayor desarrollo teatral en Lima en los años cincuenta, posiblemente habría orientado más su carrera hacia la dramaturgia.

El acto incluyó una lectura dramatizada de "Odiseo y Penélope", a cargo de los escritores Javier Valdés y Norma Martínez.

Con este premio, ambas instituciones buscan fomentar la creación teatral contemporánea, promover el diálogo con los clásicos y apoyar nuevas voces en la dramaturgia internacional.