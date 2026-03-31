RTVD presenta especial "Misión 360" por Semana Santa

La Radio Televisión Dominicana (RTVD) anunció la transmisión de su programación especial de Semana Santa, titulada "Misión 360: Más Allá de la Fe" ( SUMINISTRADA )

La Radio Televisión Dominicana (RTVD) anunció una programación especial de Semana Santa titulada "Misión 360: Más Allá de la Fe", una propuesta que combinará contenido espiritual, orientación ciudadana y cobertura informativa en tiempo real.

El especial iniciará el Jueves Santo, desde las 6:00 de la mañana, con una agenda que incluirá mensajes de reflexión, reportes sobre seguridad vial y el monitoreo del desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país.

Durante la jornada se presentarán contenidos vinculados a la tradición cristiana, como la representación de La Última Cena, el lavatorio de los pies y espacios de reflexión. En horario estelar, la televisora transmitirá la Misa de la Cena del Señor.

Programación del Viernes Santo

Para el Viernes Santo, la programación estará centrada en la conmemoración de la pasión de Cristo. RTVD difundirá en vivo el Sermón de las Siete Palabras desde la Catedral Primada de América, así como el Vía Crucis desde distintas parroquias.

Ese día también se mantendrá activa la cobertura especial "Misión 360", con reportes en vivo, mensajes preventivos y contenidos orientados al recogimiento.

Actividades del Sábado Santo

El Sábado Santo estará dedicado a la reflexión, con segmentos enfocados en historias humanas y espacios de introspección. La programación incluirá conciertos sacros, reportajes y la cobertura de las actividades previas a la Vigilia Pascual.

Como parte de su oferta, RTVD estrenará el documental "I Live Where You Vacation", que será transmitido el sábado y domingo en horario estelar.

Cierre de la programación el Domingo de Resurrección

El cierre de la programación será el Domingo de Resurrección, con contenidos enfocados en el mensaje de esperanza que representa la resurrección de Jesucristo. Ese día se presentará un resumen especial de la semana y se dará seguimiento al retorno de vacacionistas.

Con esta propuesta, RTVD busca ofrecer una programación que combine valores espirituales, información y orientación durante uno de los períodos más significativos del calendario cristiano.