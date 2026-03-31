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The White Lotus
The White Lotus

Heather Graham y Rosie Pérez se unen a la cuarta temporada de "The White Lotus"

La próxima entrega de la serie estará ambientada en la Costa azul francesa, en el Château de la Messardière ubicado en Saint-Tropez, y posiblemente será estrenada este año

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    Heather Graham y Rosie Pérez se unen a la cuarta temporada de The White Lotus
    Heather Graham y Rosie Pérez estarán en la cuarta temporada de "The White Lotus". (FUENTE EXTERNA)

    Las actrices Heather Graham y Rosie Pérez se incorporan a la cuarta temporada de "The White Lotus", que se rodará desde abril en Francia y estará de nuevo dirigida y escrita por Mike White, según ha anunciado Variety.

    El reparto de la cuarta entrega de la serie incluye también a los actores Steve Coogan, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards, Chris Messina, Sandra Bernhard y Marissa Long.

    La próxima entrega de la serie estará ambientada en la Costa azul francesa, en el Château de la Messardière ubicado en Saint-Tropez, y posiblemente será estrenada este año.

    Las anteriores temporadas de la serie tuvieron como escenario la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia, y la zona turística de Chiang Mai y Koh Samui, en Tailandia.

    Sobre la serie

    • La saga comenzó en 2021 en la plataforma HBO y ha sido nominada a 66 premios Emmy, de los que ha ganado 16 a lo largo de tres temporadas.
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