Meryl Streep protagonizará la adaptación del bestseller "The Corrections" para Netflix

Meryl Streep ha confirmado su participación en la serie "The corrections" para Netflix, inspirada en la famosa novela de Jonathan Franzen. ( FUENTE EXTERNA )

Meryl Streep protagonizará una miniserie basada en la novela de Jonathan Franzen 'The Corrections', informó este jueves la plataforma de contenidos Netflix.

El proyecto será producido por Paramount Television Studios, estará dirigido por Cord Jefferson ('Watchmen') y escrito por Franzen, quien a su vez será productor ejecutivo junto a Streep.

La trama

La novela de Franzen de 2001, número uno en la lista de los más vendidos del New York Times, sigue a Enid, Alfred y sus hijos, Gary, Chip y Denise, durante una reunión navideña particularmente tensa.

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Aclamada como "fascinante" por People y "brillante" por The New York Observer, la novela recibió el Premio Nacional del Libro en 2001.

"Un libro que combina furia y humor a partes iguales, que examina con objetividad nuestra cultura, nuestros dolores e inseguridades, a la vez que ofrece la esperanza de que, al menos ocasionalmente, podamos alcanzar algún tipo de entendimiento", escribió Publishers Weekly. "Esta es, sencillamente, una obra maestra".

"The Corrections es un retrato cómico y mordaz de una familia del Medio Oeste cuyos tres hermanos adultos, sin rumbo fijo, se resisten desesperadamente al deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos, cada uno de ellos deshecho por las ambiciones ilusorias que supuestamente debían salvarlos de convertirse en sus padres", señaló el comunicado publicado en Tudum, el sitio web de Netflix.

Streep interpretará a Enid, una mujer que tiene que lidiar con la demencia de su esposo Alfred y la depresión y problemáticas por las que atraviesan sus hijos.

Hasta el momento la actriz tres veces ganadora del Óscar es la única confirmada en el elenco.

Actualmente Streep se encuentra trabajando en el tour de medios de la película 'The Devil Wears Prada 2', en la que da vida a la icónica Miranda Priestly, y que llegará a las salas de cine el 1 de mayo.