"Emergência Radioativa", el éxito brasileño que arrasa en Netflix

La serie Emergência Radioativa se ha posicionado como la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

Emergência Radioativa, una serie de Netflix que recrea un desastre nuclear ocurrido en Brasil en 1987, se ha posicionado como la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma. Su director, Fernando Coimbra, cree que "hay interés mundial" por lo que se hace en Brasil, según ha señalado a Variety.

Coimbra es uno de los directores más conocidos de su país. Además de dirigir varias películas en Estados Unidos y Brasil, ha firmado capítulos de series tan populares como Narcos o Perry Mason, también de Netflix.

Emergência Radioativa (Emergencia Radioactiva), con cinco episodios, se une al éxito de producciones brasileñas en los últimos años y se posicionó como la serie en lengua no inglesa más vista en Netflix entre el 23 y el 29 de marzo, con 10.8 millones de visionados.

También se ha colocado en la lista de 10 series más vistas en más de 55 países, según datos de la plataforma.

La serie recrea los hechos que rodean a un accidente nuclear en la ciudad de Goiânia en 1987, y que se conoce como el Chernovyl brasileño.

El accidente se produjo después de que dos hombres abrieran una máquina de terapia contra el cáncer abandonada mientras buscaban metal. Dentro encontraron un polvo azul que comenzaron a compartir sin saber que estaban manipulando cloruro de cesio, un compuesto altamente radiactivo.

Coimbra quiso que Emergencia Radioactiva, que radiografía la crisis social y la respuesta científica y sanitaria del evento, huyera de sensacionalismos y apostara por la improvisación.

"Trabajamos arduamente con los actores para que la familia se sintiera como una familia de verdad".

"Quería que se sintiera como si fuera el mundo real, con gente real, y la forma de lograrlo era mantenerlo muy libre y espontáneo. Hay mucha improvisación en la serie, lo que la hace más vívida", explicó al medio estadounidense.

Proyecto

El proyecto cuenta con el apoyo de la productora Gullane y está firmada por Gustavo Lipsztein. Está protagonizada por Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele y Antonio Saboia ('Bacurau').

"Lo que me encantó del proyecto fue la cantidad de puntos de vista -describe-. Están las víctimas, los físicos, los médicos, el gobierno... Esa fue mi contribución: conectar con los personajes y comprender quiénes son".

Coimbra asegura que la repercusión de la serie ha sido toda "una sorpresa". "Con las películas es diferente, porque la gente las descubre poco a poco. Lleva su tiempo. Pero con Netflix, es un éxito instantáneo y luego está disponible en todo el mundo. Se nota que la gente la está disfrutando mucho".

El éxito de la serie llega tras los de las películas Ainda Estou Aqui (Aún estoy aquí) de Walter Salles y O Agente Secreto (El agente secreto) de Kleber Mendonça Filho.

Coimbra afirma que, al igual que ambas películas nominadas al Óscar -la de Salles lo ganó-, Emergência Radioativa es una historia del pasado que habla del presente.

"Soy de la generación de Kleber; hacíamos cortometrajes al mismo tiempo, así que es hermoso ver hacia dónde vamos y cómo resuena ahora el cine brasileño -asegura-. Es realmente poderoso, y parece que hay interés del resto del mundo en lo que hacemos en Brasil. Nos llevó muchos años llegar hasta aquí, pero finalmente sucedió".

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