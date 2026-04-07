El Ballet Nacional Dominicano celebrará la Temporada Artística 2026 con "Salomé, alma de patria"

La puesta en escena recorre las distintas etapas de la vida de Salomé Ureña. ( FUENTE EXTERNA )

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), el Ballet Nacional Dominicano (BND) inaugurará su Temporada Artística 2026 con el estreno de la obra "Salomé, alma de patria".

Se trata de una propuesta coreográfica de alto valor cultural dedicada a la historia, la educación y la identidad nacional, en homenaje a la insigne poeta y educadora Salomé Ureña de Henríquez.

Las funciones se llevarán a cabo los días viernes 10 y sábado 11 de abril, a las 8:30 de la noche, y el domingo 12 de abril, a las 7:00 de la noche, en la Sala Máximo Avilés Blonda, del Palacio de Bellas Artes, ofreciendo al público una experiencia artística concebida para toda la familia.

Con la coreografía de Pablo Pérez y Erick Guzmán, y música inédita del compositor dominicano Junior Basurto Lombas, la obra se estructura en 11 escenas con una duración aproximada de 50 minutos.

La puesta en escena recorre las distintas etapas de la vida de Salomé Ureña, resaltando no solo su legado literario, sino también su compromiso con la educación, la patria y su rol como mujer, madre y formadora de generaciones.

La producción cuenta con la participación de destacados intérpretes del Ballet Nacional Dominicano, quienes darán vida a las diferentes etapas de la poeta: Jadeline Almonte y Kimberley Ortíz (Salomé niña); Laura de los Santos y Diana Dopico (Salomé adolescente); Yuleidi Pérez y Gabriela Rodríguez (Salomé mujer), y Cora Collado (Salomé adulta).

Asimismo, los bailarines Eliosmayquer Orozco y Alexander Duval interpretarán a Francisco Henríquez, junto a las alegorías representadas por Raymundo Rodríguez, Joendy Genao, Adrián Jáquez y Ednis Ariel Mallol.

"En un contexto donde el apoyo a las artes locales resulta fundamental, 'Salomé, Alma de Patria' se erige como una invitación a valorar nuestras figuras históricas desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente artística", destacó Pablo Pérez, director del Ballet Nacional Dominicano (BND).

Boletos

Los tickets están disponibles en la boletería del Palacio de Bellas Artes. La Dirección General de Bellas Artes invitó al público a respaldar el arte nacional, recordando que preservar la cultura también es mantener viva la memoria de un pueblo: "Porque cuando la historia se convierte en danza, la patria late en cada movimiento".

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