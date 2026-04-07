Sony Pictures despedirá a cientos de empleados, según memorando recogido por medios
El memorando, al que tuvo acceso la revista Variety, señaló que se espera que los despidos afecten a "unos pocos cientos" de los aproximadamente 12,000 empleados que trabajan para la compañía a nivel global
Sony Pictures Entertainment despedirá a cientos de trabajadores, la mayor parte en EE. UU., como parte de una reestructuración de sus operaciones, informó este martes a los empleados su director ejecutivo y presidente, Ravi Ahuja, en un memorando recogido por medios locales.
El memorando, al que tuvo acceso la revista Variety, señaló que se espera que los despidos afecten a "unos pocos cientos" de los aproximadamente 12,000 empleados que trabajan para la compañía a nivel global, concentrándose principalmente en Estados Unidos, donde se ubica la mayor parte de su plantilla.
Ahuja, agregó el medio, subrayó que estos cambios no responden a motivos de reducción de costos, sino a una decisión "dirigida y estratégica" para concentrar recursos en áreas clave de crecimiento.
Entre las prioridades señaladas por la empresa se encuentran la estrategia de franquicias y la expansión de marcas, incluidos concursos y game shows, el desarrollo de anime, experiencias y contenido de próxima generación, contenido nativo para plataformas digitales y YouTube, así como la conectividad dentro del ecosistema de Sony, incluyendo adaptaciones de videojuegos.
Cambios
"Durante el último año, hemos perfeccionado nuestra estrategia y definido con mayor claridad dónde creemos que se encuentran las mayores oportunidades", indicó Ahuja, según Variety.
- Agregó que para respaldar el crecimiento de la empresa se requieren cambios en la estructura y en las inversiones, por lo que algunos empleados dejarán la compañía.
"En los próximos meses, los líderes empresariales compartirán más detalles a medida que se definan los planes y las prioridades", dijo.
El cambio busca "reorientar" a la compañía para prosperar en una industria en constante evolución.
"Al alinear nuestra estructura y recursos con nuestras prioridades estratégicas, avanzaremos con mayor claridad e impulso y estamos mejor preparados para la innovación y la resiliencia", señaló Ahuja.