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Netflix película Kerri Strug
Netflix película Kerri Strug

Netflix cancela película sobre Kerri Strug tras renuncia de Millie Bobby Brown

El proyecto sobre la gimnasta olímpica de Atlanta 1996 enfrentó cambios de dirección y retrasos antes de quedar en pausa

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    Netflix cancela película sobre Kerri Strug tras renuncia de Millie Bobby Brown
    Millie Bobby Brown renunció al proyecto ´Perfect´, lo que provocó la salida de Netflix de la película sobre Kerri Strug. (FUENTE EXTERNA)

    Netflix se retiró de Perfect, la película sobre la historia de la gimnasta olímpica Kerri Strug, después de que la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, renunciara al proyecto por diferencias creativas, según informó este viernes el medio especializado Deadline.

    Brown iba a protagonizar este drama deportivo, centrado en la campeona olímpica de 1996 en la competencia por equipos, conocida como ´Magnificent Seven´ (Las Siete Magníficas), cuyo rodaje estaba previsto para este verano.

    Cambios en la dirección y enfoque de la película

    En un inicio, el proyecto, anunciado el pasado septiembre, contaba con la participación de la directora Gia Coppola, quien se retiró a comienzos de este año y fue reemplazada por Cate Shortland, de acuerdo con la revista especializada.

    RELACIONADAS
    • La película tenía previsto narrar el papel decisivo que desempeñó Strug en la obtención de la medalla de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Atlanta, tras ejecutar el salto de potro con un tobillo gravemente lesionado.
    • La imagen en la que la gimnasta aterriza su salto, se lesiona el tobillo y su entrenador, Bela Karolyi, la carga en brazos fuera de la colchoneta, es considerada una de las más memorables en la historia de los Juegos Olímpicos.
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