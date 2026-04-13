Creadores de Hollywood alertan de que la fusión de Warner y Paramount dañará la industria

Más de mil guionistas, actores y directores de Hollywood publicaron este lunes una carta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount.

Más de mil guionistas, actores y directores de Hollywood publicaron este lunes una carta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, al considerar que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades.

El texto, suscrito por rostros conocidos de la industria como los actores Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish o Lily Gladstone, advierte de que la fusión de dos de esos grandes estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como en el mundo.

Los firmantes alertan también de que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

"Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos vías viables para sostener su actividad", agregan.

La carta fue impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Committee for the First Amendment, liderado por la actriz Jane Fonda, el Democracy Defenders Fund, cofundado por el exdiplomático Norm Eisen, y la Future Film Coalition, que agrupa a profesionales del cine independiente.

El texto subraya que "la competencia es esencial tanto para la economía como para la democracia" y que "la creciente concentración mediática ya ha debilitado uno de los sectores culturales más influyentes de Estados Unidos".

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111,000 millones de dólares, una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EE. UU.

El consejo de administración de WBD recomendó por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount (empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET y Nickelodeon, entre otras), por lo que se espera que la operación salga adelante.

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El pasado 24 de febrero, Paramount elevó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción en un intento de superar a Netflix, que también aspiraba a hacerse con la compañía y cuya propuesta había sido inicialmente valorada por WBD.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha asegurado que la operación no está cerrada y cuestionado que el proceso vaya a someterse a un escrutinio federal riguroso, en medio de preocupaciones sobre los efectos de la concentración mediática en la industria.

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