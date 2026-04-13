"Rafa", la docuserie sobre Rafa Nadal que se estrenará en Netflix el 29 de mayo

Netflix anunció este lunes el estreno el próximo 29 de mayo de la docuserie "Rafa", sobre la vida y carrera del tenista español Rafa Nadal. ( FUENTE EXTERNA )

Netflix anunció este lunes el estreno el próximo 29 de mayo de Rafa, la serie documental dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español Rafa Nadal, icono del deporte.

La plataforma de streaming ha dado a conocer el teaser y las primeras imágenes de la docuserie.

A lo largo de cuatro capítulos, recorre "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024.

Este fue el último antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slam en el adelanto de su serie.

Una mirada íntima

La producción es un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo.

"Construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", han afirmado desde Netflix, plataforma en la que podrá visionarse 'Rafa' a partir del próximo 29 de mayo.