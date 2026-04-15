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reconocimiento a Raphael
reconocimiento a Raphael

La Cámara de Diputados dominicana reconoce a Raphael por su "extraordinaria trayectoria"

El cantante español se presentará en Santo Domingo como parte de su gira 'Raphaelísimo', donde interpretará sus grandes éxitos.

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    La Cámara de Diputados dominicana reconoce a Raphael por su extraordinaria trayectoria
    Cantante español Raphael. (FUENTE EXTERNA)

    La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles una resolución en la que reconoce al cantante español Raphael "por su extraordinaria trayectoria artística internacional, sus aportes al desarrollo de la música romántica hispanoparlante y su significativa relación cultural" con dicho país.

    Esta iniciativa valora que la trayectoria del cantante ha sido reconocida con "importantes galardones internacionales", entre ellos, el Disco de Uranio en 1980, por vender más de 50 millones de copias.

    • La Cámara de Diputados también valoró en su resolución que la Academia Latina de la Grabación otorgara a Raphael el premio a Persona del Año en 2025.

    Detalles del concierto y trayectoria del artista

    El cantante dará un concierto en Santo Domingo el próximo 6 de mayo como parte de su gira 'Raphaelísimo', en el que interpretará sus grandes éxitos.

    Nacido en Linares (sur de España), en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido mundialmente como Raphael, es considerado una de las voces más emblemáticas de la música en español.

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