Isabelle Huppert revive el caso de la mujer más rica del mundo: "No es solo un biopic"

Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó la hija del fundador del grupo L'Oréal con un joven artista en La mujer más rica del mundo, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una "mujer poderosa", más allá del dinero.

"Es una verdadera película cinematográfica, no solo un biopic un poco banal", avanza Huppert, en una entrevista con EFE, sobre esta cinta estrenada originalmente en el Festival de Cannes 2025, fuera de competición, que llegará a los cines españoles este viernes.

Dirigida por el francés Thierry Klifa, el filme aborda la guerra que se desató alrededor del 2008 entre la empresaria recién viuda Liliane Bettencourt -en esta ficción apodada Marianne Farrère-, y su hija (interpretada por Marina Foïs), quien era muy contraria a la relación que su madre había desarrollado con el fotógrafo François-Marie Banier (Laurent Lafitte), a quien hacía millonarios regalos.

Es un 'affaire' que se judicializó y copó titulares en Francia, pero que a Huppert no le interesaba realmente replicar de una manera fiel a la realidad. Lo que le gustó del guión, de hecho, fue descubrir en él la visión de un realizador que planteaba esta historia real casi como una opereta.

"Hay una dirección en el tono -detalla- que él toma para hablar de esta historia, una fantasía, algo de peligro, una exuberancia, una cierta teatralidad que condicionó nuestra manera de interpretar, para todos además, para todos los actores".

Así, pese a tratarse de una mujer muy conocida, la nominada al oscar por 'Elle' (2016) no buscó imitar a la auténtica Liliane Bettencourt, hija y única heredera del fundador del imperio L'Oréal, cuya fortuna poco antes de morir en 2017 se estimaba en unos 36,000 millones de dólares y fue, en efecto, la mujer más rica del mundo.

"Tomé cosas, pero más que de esa mujer en particular con la que tengo muy pocos puntos en común, tomé quizás una forma de ser, de lo que representa, una cierta clase social, una manera de peinarse, de vestirse...", rememora la intérprete nacida en París en 1953.

"No sé si era la suya -agrega-, pero en todo caso es ciertamente más bien de un grupo de gente que ella representa".

En cualquier caso, para Huppert no hay una sola definición de lo que es una mujer poderosa: "puede ser alguien que decide sobre su vida, que se siente libre, en realidad no es necesariamente la que tenga que ser la mujer más rica del mundo".

"Hay muchas maneras de ser una mujer poderosa. ¿Pero cómo llegar a eso?", reflexiona dejando la pregunta abierta.

Y en el caso de su personaje, considera que es una persona que no necesita "demostrar" nada, porque todo el mundo sabía que era la mujer más rica del mundo, pero al mismo tiempo un estatus como ese puede volverte "ignorante", piensa Huppert, respecto a la posibilidad de que haya otras cosas en la vida.

En el film, ese mundo de posibilidades nuevas se lo abre el fotógrafo al que interpreta Laurent Lafitte, actor con quien Huppert ya había compartido pantalla en la aclamada 'Elle', de Paul Verhoeven.

"No puede tener más lujo porque esa ya es la realidad, el lujo ya lo tiene. De repente, descubre el lujo de la fantasía, el lujo de la risa", señala, y también de convertirse inesperadamente en un factor de riesgo para su propia familia.

Historia

'La femme la plus riche du monde', que es el título original de la película en francés, es también la historia de una mujer en cierta medida en soledad, algo que Huppert achaca a las elecciones de puesta en escena de Klifa, aunque su personaje no es de ningún modo "una pobre chica rica".

"No estamos ante una mujer que se aburre como una Madame Bobary. No es en absoluto eso. Es también una mujer de poder, es una mujer que dirige una compañía, es una mujer que vemos ejerciendo el poder", puntualiza sobre su personaje.