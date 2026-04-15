Sonia Manzano, primera latina de "Sesame Street": "En Hollywood las historias no cambian"

La actriz y guionista Sonia Manzano posa con el premio Impact Award otorgado por el Festival de Cine de Miami. ( EFE )

La actriz y guionista Sonia Manzano, reconocida por ser la primera latina del programa infantil 'Sesame Street', reivindicó el valor de la diversidad en la televisión estadounidense y recordó cómo su trabajo contribuyó a romper estereotipos en una industria donde, durante décadas, los latinos apenas tenían presencia y en la que "las historias no cambian".

"Nací en Nueva York y veía mucha televisión, pero nunca vi a alguien que se pareciera a mí o que viviera en un vecindario como el mío", explicó Manzano, de ascendencia puertorriqueña, en una entrevista con EFE al rememorar su infancia en el barrio neoyorquino del Bronx, marcada por la ausencia de referentes en la pequeña pantalla.

Aquella experiencia, dijo, fue determinante a la hora de dar impulso a su carrera: "Yo quería contribuir a una sociedad que no me veía".

En la década de 1970, en un momento en el que la televisión estadounidense ofrecía una imagen "limitada y estereotipada de las minorías", la incorporación de Manzano interpretando al personaje de María en 'Sesame Street' abrió una ventana para millones de espectadores.

"Era importante para mí llevar las historias de mi vecindario y de mi comunidad a la pantalla", señaló.

El espacio televisivo, creado a finales de la década de 1960 como una herramienta educativa para niños, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y pedagógico que marcó a varias generaciones.

La figura de Manzano adquirió así una relevancia especial. No solo representaba a una comunidad históricamente invisibilizada -la latina-, sino que lo hacía desde la normalidad, "sin caricaturas ni clichés", menciona.

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"Yo quería hacer un personaje según yo era", afirmó la actriz de 75 años sobre la construcción de María, un papel que, según relató, buscaba reflejar la vida cotidiana de una mujer latina real, alejada de estereotipos.

"María era una persona feliz", añadió, al subrayar que su intención era mostrar una imagen positiva, cercana y reconocible, en contraste con las representaciones "simples" que predominaban en la televisión de la época.

Durante más de cuatro décadas vinculada a la serie, Manzano también trabajó como guionista, contribuyendo a formar las historias y mensajes que definieron el espíritu del programa y abrieron la puerta a narrativas más diversas.

"Para mí, era importante que las historias reflejaran a la gente real, porque yo crecí sin ver a nadie como yo en la televisión", confesó.

Otro de los aspectos que destacó fue la inclusión del idioma español en el programa, algo poco habitual en la televisión estadounidense de entonces.

"Creo que se dieron cuenta de que había otra lengua en el mundo", señaló, convencida de que eso permitió que millones de niños entendieran que existían otras culturas y formas de comunicarse, contribuyendo a normalizar la diversidad desde edades tempranas.

A pesar de los avances, la actriz considera que la industria audiovisual sigue teniendo una deuda pendiente con la inclusión y la diversidad.

"En Hollywood las historias no cambian, lo único que cambia son los actores", afirmó.

"Tenemos que seguir dándonos inspiración para contar las historias que tenemos", añadió, en un mensaje dirigido a las nuevas generaciones de creadores latinos que buscan abrirse paso en el cine y la televisión.

De María a referente cultural

La trayectoria de Manzano, nacida en Nueva York en una familia de origen puertorriqueño, ha estado marcada por esa vocación de dar voz a historias que antes no tenían espacio.

Antes de llegar a 'Sesame Street', participó en el teatro experimental y en producciones vinculadas al movimiento cultural latino, donde comenzó a desarrollar su identidad artística.

Además de su trabajo en televisión, ha publicado libros infantiles y de memorias, como 'Becoming Maria', en el que explora su vida y su carrera desde una perspectiva personal.

Esa historia es precisamente la que recoge el documental 'Street Smart: Lessons from a TV Icon', dirigido por Ernie Bustamante, que se presenta estos días en el Festival de Cine de Miami (MFF), donde Manzano también ha sido galardonada con el Impact Award por su trayectoria y su contribución a la industria.

"Yo nunca olvidé de dónde venía", dijo Manzano, al explicar cómo su experiencia personal influyó en su compromiso con "una representación más justa" de la comunidad latina.

Hoy, su legado sigue vigente no solo en la memoria de quienes crecieron viéndola, sino también en "el trabajo de una nueva generación de creadores" que, como ella, buscan "contar historias propias".

"Las historias están ahí. Lo que tenemos que hacer es seguir contándolas a nuestra manera", concluyó.

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