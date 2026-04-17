El Instituto Cervantes de Madrid celebra a Vargas Llosa un año después de su muerte

Carme Riera interviene este viernes en la presentación en el Instituto Cervantes en Madrid del "Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras", una obra que reúne un centenar de voces que convocan el universo literario del Premio Nobel. ( FOTO: EFE/ZIPI )

El novelista peruano Mario Vargas Llosa fue homenajeado este viernes en un evento organizado por el Instituto Cervantes en Madrid, donde escritores como Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vásquez y Rosa Montero evocaron su universo literario para conmemorar el primer aniversario de su muerte.

El acto consistió en la lectura de una serie de palabras incluidas en el Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras, presentado en octubre pasado durante el Congreso de la Lengua de Arequipa, Perú.

Cada una de las cien palabras incluidas en el diccionario da pie a distintos autores —entre ellos los reunidos este viernes en la sede del Cervantes— a evocar aspectos de la vida y obra de Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025.

"Es un autor decisivo, uno de los grandes autores de nuestra lengua y un gran intelectual que nos ayudó a entender el mundo", señaló el director del Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del acto.

La escritora y académica de la Real Academia Española, Carme Riera, inició su intervención con la palabra "catedral" y hizo referencia a la novela Conversación en La Catedral, cuya lectura "entusiasta" por parte de la agente literaria Carmen Balcells motivó su traslado de Londres a Barcelona en aquellos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/la-escritora-rosa-montero-asiste-este-viernes-a-la-presentacion-en-el-instituto-cervantes-en-madrid-f6b337b8.jpg La escritora Rosa Montero asiste este viernes a la presentación en el Instituto Cervantes en Madrid del Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras. (EFE/Zipi)

El propio Vargas Llosa afirmó en su momento que, si tuviera que salvar una sola de sus novelas del fuego, elegiría esa.

Por su parte, Pilar Reyes, su editora en Alfaguara desde 2009, compartió algunos de los momentos más importantes vividos junto al autor, como la obtención del Premio Nobel o su ingreso en la Academia Francesa.

También recordó una conversación sostenida en la primavera de 2023, cuando el escritor le comunicó que no volvería a escribir novelas por considerar que ya no tenía la energía vital necesaria.

Rosa Montero, cuya palabra fue "amor", lo describió como "un hombre apasionado por la vida, por la realidad, la política y la literatura", con "una curiosidad universal" y profundamente entregado al amor.

Finalmente, Juan Gabriel Vásquez abordó la palabra "dictadura", muy presente en la obra del autor, por "las maneras en que el poder afecta a los individuos y distorsiona las relaciones sociales".

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En ese sentido, mencionó tres de sus obras más representativas sobre el tema: Conversación en La Catedral, La fiesta del chivo y Tiempos recios.

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