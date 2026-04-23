La FIL mexicana celebra sus 40 años con una lectura de "Pedro Páramo" en el Día del Libro

Personas participan en un maratón de lectura del libro ´Pedro Páramo´ del escritor Mexicano Juan Rulfo, este jueves en el marco del Día Mundial del Libro, en Guadalajara (México). ( EFE )

La ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) se llenó de los "murmullos" y los paisajes desolados del libro "Pedro Páramo", en una lectura masiva en el marco del Día Mundial del Libro, que se celebra este jueves y a propósito del 40 aniversario de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La directora de la feria, reconocida como la más importante de habla hispana, Marisol Schulz, anunció que este será el inicio de una serie de actividades que serán realizadas en los próximos meses para recordar al autor originario del sur de Jalisco y considerado uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana.

"La jornada de hoy marca el arranque de los festejos por los 40 años de la FIL Guadalajara, así como el homenaje que realizaremos para recordar a Juan Rulfo a cuatro décadas de su fallecimiento.

´Pedro Páramo´, es una novela fundamental para la lengua española, así como una pieza clave de nuestra identidad" como mexicanos, señaló.

Cientos de personas se reunieron en la explanada universitaria en el centro de Guadalajara, con la intención de tomar un turno y poner su voz a la novela de Rulfo ambientada en el México rural.

Jóvenes y adolescentes se transformaron en personajes de historias como el Mago de Oz, Harry Potter y Alicia en el país de las maravillas para celebrar la literatura y el placer de leer. A cambio recibieron un ejemplar del libro y una rosa como lo marca la tradición de San Jordi, en España.

Entre las lectores y los lectores de la jornada destacaron Juan Carlos y Pablo Rulfo, así como el traductor Anisuz Zaman, quien leyó fragmentos de la obra en el idioma bengalí.

Impulsar el libro

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La elección de ´Pedro Páramo´ para esta celebración es el reinicio del vínculo entre el comité organizador de la FIL y la familia del narrador, que en 2005 pidió retirar el nombre de Juan Rulfo al premio que ahora es conocido como Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance, afirmó a EFE Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor.

"Hay que renovar las cosas y, sobre todo, ya no se trata necesariamente de Rulfo y la FIL, sino de Jalisco y la FIL, y de poder impulsar, a través del nombre de mi padre, muchas acciones que aún deben hacerse (...). Que no se diga: ´es que no nos dejan´. No, ya. De acuerdo, hicimos muchas cosas muy radicales, pero ahora se trata de acercarnos", declaró.

El conflicto surgió a partir de la inconformidad de Clara Aparicio, viuda de Rulfo, al giro político que consideró se le había dado al premio en aquel momento y culminó con un distanciamiento con la FIL por cerca de dos décadas.

Adelantó que la FIL participará por primera vez en el Festival Rulfiano de las Artes, que la familia realiza cada año en mayo para conmemorar el natalicio del autor.

La feria llevará un espacio de lectura pública, así como actividades culturales y recreativas para quienes asistan al festival que es realizado en Sayula, pueblo natal de Rulfo, así como en otros municipios de Jalisco relacionados con su vida y su obra.