Los príncipes de Gales difunden una foto de su hijo menor Louis en su octavo cumpleaños

Los príncipes de Gales junto a sus hijos: George, Charlotte y Louis. ( FUENTE EXTERNA )

Los príncipes de Gales, el príncipe William y Kate Middleton, difundieron este jueves una fotografía de su hijo menor, Louis, que hoy cumple 8 años, en la que posa sonriente con un fondo marino tras él.

En su cuenta de X @KensingtonRoyal, sus padres muestran la foto del pequeño príncipe con un escueto mensaje: "¡Feliz cumpleaños, Louis! ¡Hoy 8!".

Según los medios británicos, la fotografía fue tomada en las últimas vacaciones de Pascua, que la familia pasó en Cornualles (extremo suroeste de Gran Bretaña), por un fotógrafo profesional que ha trabajado para los príncipes durante años.

Happy birthday, Louis! 8 today! pic.twitter.com/HrJeghz8Pw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026

El pequeño Louis, que este año ya tiene su dentadura completa -el año pasado le faltaban los dos incisivos superiores-, es un niño que hace mucho deporte y no tiene todavía acceso a un teléfono móvil, como ninguno de sus hermanos, según dijo su padre en una entrevista el pasado octubre.

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Louis es el pequeño de la casa. Su hermano mayor, George -segundo en la línea de sucesión al trono-, tiene 12 años, y su hermana Charlotte tiene 10.

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