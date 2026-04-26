Paella, merengue y fútbol: así celebran el Día del Español en la India

Más de 700 personas participaron en actividades culturales organizadas por el Instituto Cervantes en el Día del Español en la India. ( FUENTE EXTERNA )

Alrededor de 700 personas llenaron este sábado los pasillos del Instituto Cervantes en Nueva Delhi con ocasión de la celebración del Día de la Lengua Española y el Día del Libro.

Los asistentes, en su mayoría jóvenes que estudian español, pasaron el día descubriendo en cada aula una ventana a la cultura de los países hispanohablantes.

Un recorte de tamaño real de Lionel Messi y una réplica de la copa del mundo recibían a los visitantes en la sala organizada por la Embajada de Argentina.

En el sótano, el dúo indio Mundo Latino impartió clases de baile de merengue, un género musical surgido en República Dominicana y escuchado en toda la región.

También la cultura de España estuvo presente con una cata de paella y la presentación de un fragmento de la obra de teatro 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca.

"Hay muchos eventos para bailar y canciones; afuera de este edificio hay un concierto (...). Hemos probado diferentes comidas como empanadas y pan", cuenta Anshika, una joven estudiante de español.

Entrada la tarde, agobiados por la ola de calor que atraviesa la capital india, con temperaturas de más de 40 grados, los estudiantes agotaron velozmente los helados tradicionales de leche, coco y canela que ofreció Bolivia.

En medio del tumulto se extendió el rumor (falso, según dijo la misma Embajada boliviana) de que el postre era un homenaje a las frías cumbres de La Paz.

Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela llevaron asimismo una muestra de su cultura.

"Todo esto es como una gran fiesta latina. Hay muchos estudiantes de español, pero también muchos interesados que quieren saber qué es la cultura en español. En ese sentido, es una posibilidad de conocer aspectos de geografía, gastronomía, bailes, tradiciones; es un momento de unión", declaró a EFE la directora del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, María Gil.

Según el estudio 'El español en el mundo 2025', existen 519 millones de personas con dominio nativo de la lengua española y otros 24,5 millones están en proceso de aprenderla.

Sin embargo, el atractivo de la lengua en la India, un país de 1,400 millones de habitantes, es todavía incipiente: el número de hablantes potenciales de español no supera los 11,000, una cifra que contrasta con la de otras naciones asiáticas como Filipinas (554,000 hablantes potenciales), Japón (91,000) o China (32,000).