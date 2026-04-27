"Nueve reinas" se convertirá en serie de televisión, con Álvaro Morte y Patrick Criado

"Nueva reinas", la popular película argentina protagonizada en el año 2000 por Ricardo Darín y Gastón Pauls, tendrá su versión televisiva con una serie que contará con los actores Álvaro Morte y Patrick Criado.

La serie ya ha comenzado el rodaje en Madrid, según anunció este lunes un comunicado de Netflix, que precisa que los creadores son Xosé Morais y Víctor Sierra y los directores Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.

Aura Garrido, José Coronado y Margarida Corceiro completan el reparto de esta producción que adapta la película dirigida por Fabián Bielinsky y que en esta ocasión sitúa la acción al Madrid de 2012.

En plena crisis económica, Marcos (Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia.

Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un magnate (Coronado).

La película original contaba la historia de dos estafadores (Darín y Pauls) que trabajan en la calle siempre en asuntos de poco dinero hasta que se ven envueltos en un negocio que les puede hacer millonarios.

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" Nueve reinas " fue la película más conocida de Bielinsky, quien falleció a los 47 años en 2006.

" fue la película más conocida de Bielinsky, quien falleció a los 47 años en 2006. El filme inspiró 'Criminal' (2004), del estadounidense Gregory Jacobs, con John C. Reilly y Diego Luna en el papel de los estafadores, y la india "Bluffmaster" (2005).