La tercera temporada de la serie "House of the Dragon" se estrenará el 21 de junio en EEUU

Emma D'Arcy, quien ha sido dos veces nominada al Globo de Oro por su interpretación de Rhaenyra Targaryen, en una escena de la serie "House of the Dragon". ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de la serie "House of the Dragon", la precuela de la exitosa saga "Game of Thrones", se estrenará el próximo 21 de junio en Estados Unidos y el 22 en España en HBO Max.

La entrega, compuesta por ocho episodios, debutará un nuevo capítulo cada semana hasta el desenlace de la temporada, previsto para el 9 de agosto en EE.UU. y un día después en España, según un comunicado de la plataforma de streaming.

Basada en "Fire & Blood" de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen, su división en facciones y la guerra por el Trono de Hierro que casi terminó con la estirpe de dragones bajo su dominio.

El reparto incluye nuevamente a Emma D'Arcy, quien ha sido dos veces nominada al Globo de Oro por su interpretación de Rhaenyra Targaryen, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Fabien Frankel, entre otros.

Ryan Condal y Martin son creadores y productores ejecutivos de la serie, y Condal también funge como director creativo.

Más

Además de "House of the Dragon", Warner Bros. también está preparando la segunda temporada de "A Knight of the Seven Kingdoms", otro proyecto basado en el universo de "Game of Thrones", junto a una precuela cuyo título provisional es "Game of Thrones: Aegon´s Conquest", que seguirá al conquistador y primer rey de los Siete Reinos, Aegon I Targaryen, basado en las novelas de "A Song of Ice and Fire".