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Oprah Winfrey y Amazon sellan alianza con Wondery para impulsar "The Oprah Podcast"

El convenio otorga a Wondery derechos exclusivos de distribución y publicidad, con expansión a dos episodios semanales

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    Oprah Winfrey y Amazon sellan alianza con Wondery para impulsar "The Oprah Podcast"
    Oprah Winfrey y Amazon acuerdan con Wondery la distribución de "The Oprah Podcast". (FUENTE EXTERNA)

    Amazon y la productora Harpo Entertainment, de Oprah Winfrey, llegaron a un acuerdo para obtener los derechos exclusivos de distribución y publicidad de 'The Oprah Podcast', en formatos de audio y video.

    El gigante tecnológico anunció este lunes que como parte del acuerdo, la producción se ampliará a dos episodios semanales a partir de este verano.

    "Presentar este podcast me permite continuar con la labor que siento que debo hacer: abrir la puerta a conversaciones importantes", dijo Winfrey en el comunicado.

    El convenio incluye además los derechos del catálogo de 'The Oprah Winfrey Show', así como de las franquicias emblemáticas de Winfrey, 'Oprah´s Book Club' y 'Oprah´s Favorite Things'.

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    A partir de julio, Wondery, el estudio y red de podcast de Amazon, distribuirá 'The Oprah Podcast' en los servicios de Amazon, incluidos Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels y Audible y el programa seguirá disponible también en YouTube y en otras plataformas.

    • El espacio conducido por Winfrey, presenta conversaciones con líderes de opinión, autores de bestsellers, figuras culturales y agentes de cambio, así como diálogos con público en vivo.

    El podcast de Oprah se suma a una lista de programas liderados por creadores que incluye 'New Heights', de Jason y Travis Kelce; 'Baby, This Is Keke Palmer'; 'Mind the Game'; y 'Armchair Expert', de Dax Shepard, todos ellos dentro del ecosistema de Wondery y Amazon.

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