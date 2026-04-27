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El último poemario que escribió Miguel Hernández vuelve a editarse

La obra de Miguel Hernández culminó con un último poemario, "Cancionero y romancero de ausencias"

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    El último poemario que escribió Miguel Hernández vuelve a editarse
    Poemario que escribió Miguel Hernández. (FUENTE EXTERNA)

    La obra de Miguel Hernández culminó con un último poemario, "Cancionero y romancero de ausencias", que su muerte le impidió concluir y que supone una de las grandes expresiones poéticas del autor español, según el poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca, responsable de una nueva edición de este libro (Reino de Cordelia).

    De Cuenca explicó a EFE que este poemario de Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) es capaz de "conmocionar, más que emocionar incluso" a los lectores, ya que "agrupa y hace una especie de cóctel maravilloso" entre el neopopularismo, un cierto surrealismo, la escritura del yo y otras tendencias propias de la poesía de la época.

    Hernández escribió los poemas de este romancero -acompañados en esta edición por dibujos del ilustrador Toño Benavides- como prisionero del franquismo en los últimos años de su vida, antes de fallecer por tuberculosis a los 31 años, y en ellos reivindicó la esperanza tras la desolación de la Guerra Civil.

    "Él está en la cárcel cuando escribe el libro, y está continuamente pendiente de su mujer, del hijo nuevo que ha nacido y que le sobrevivirá, además del otro hijo que ha muerto antes", indicó De Cuenca.

    Este contexto de pobreza y tragedia inspirará algunos de sus versos más famosos, como las "Nanas de la cebolla", incluidas en el poemario, que dedica a su hijo tras recibir la noticia de que la madre solo puede alimentar al niño "con pan y cebolla".

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    Infografía

    "Estamos viviendo algo que existe, que no se imposta", aseguró el responsable de esta edición sobre el que considera "uno de los poemas más tiernos y deliciosos" del autor, con el que aporta "una especie de hálito de vida" en esas duras circunstancias y que "humedece los ojos" del lector.

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    • "Es un poeta prodigioso, uno de los grandes poetas del siglo XX, que no desmerece nada comparado con Lorca o Juan Ramón Jiménez", sostuvo el filólogo y también poeta, quien resalta la figura de Hernández como un hombre que "no tuvo estudios, y que a fuerza de voluntad y coraje salió adelante".
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