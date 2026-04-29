El hijo mayor de Mario Vargas Llosa hereda título de marqués concedido por rey de España

Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del escritor peruano Mario Vargas Llosa, heredó el título de marqués que el ahora emérito rey de España Juan Carlos I había otorgado a su padre tras obtener en 2010 el premio Nobel de Literatura.

A través de un mensaje en redes sociales, el heredero de Vargas Llosa explicó que el deseo de su padre era que heredase el título nobiliario, lo que se concretó mediante una Real Carta de Sucesión emitida por el actual rey de España, Felipe VI.

"Cumpliendo el deseo de mi padre, recibo y agradezco la Real Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Vargas Llosa que ha expedido en mi favor Don Felipe VI como heredero del Título que Don Juan Carlos I otorgó a Mario Vargas Llosa tras obtener el premio Nobel de Literatura", señaló.

Creación del marquesado

El marquesado de Vargas Llosa fue creado en 2011 por el monarca español Juan Carlos I para reconocer su contribución a la literatura y a la lengua española, conferido al escritor que también contaba con la nacionalidad española.

Ahora, tras haber pasado poco más de un año del fallecimiento del autor más universal de Perú, el título pasa a manos de su hijo, que lidera la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad, fundada por el escritor para promover el liberalismo y los valores democráticos.