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Noche Duerma
Noche Duerma

Programa "Noche Duerma" se estrenará este lunes 4 de mayo por RTVD

La conducción estará a cargo de Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara, Pamela De León, Liondy Ozoria y Luisín Martí

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    Programa "Noche Duerma" se estrenará este lunes 4 de mayo por RTVD
    Programa "Noche Duerma" llega con una mezcla vibrante de música en vivo, humor, concursos e interacción directa con la audiencia. (FUENTE EXTERNA)

    Las noches en la televisión están a punto de cambiar. A partir de este lunes 4 de mayo de 2026, el público podrá disfrutar a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD) de una propuesta entretenida, musical, humorística y cargada de energía con la llegada de "Noche Duerma", un programa de la empresa De Los Martí Producciones junto a un elenco estelar.

    El programa televisivo se transmitirá de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 10:00 de la noche, llevando a los hogares dominicanos una propuesta que invita a reír, bailar, disfrutar y cerrar el día con buena vibra.

    La conducción estará a cargo de un elenco que conecta con el pueblo: Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara, Pamela De León, Liondy Ozoria y Luisín Martí, quienes aportarán sus talentos a toda capacidad para lograr la conexión con la audiencia.

    Con una mezcla vibrante de música en vivo, humor, concursos e interacción directa con la audiencia, este nuevo espacio apuesta a convertirse en el favorito de la familia dominicana desde el estudio A de RTVD y con una escenografía a cargo de Omar Martí.

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    Agrupaciones musicales en vivo, invitados especiales y conexiones en directo desde diferentes puntos del país y la participación activa de la audiencia también formarán parte de este concepto que celebra lo mejor de la identidad dominicana: el ritmo, la alegría, la cultura y ese estilo único de disfrutar la vida "con sabor".

    "Lejos de lo tradicional, Noche Duerma propone una experiencia dinámica donde cada noche será distinta y el público tendrá un rol protagónico", destacó el productor Luisín Martí.

    El director general de RTVD, Iván Ruiz, dio la bienvenida a esta nueva propuesta televisiva que fortalecerá la programación renovada del canal como parte de las innovaciones que desde su llegada ha implementado para convertir "tu televisión pública" en una entidad que sea de orgullo para el pueblo dominicano.

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