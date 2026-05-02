La apuesta de las plataformas de streaming por la literatura juvenil

Hay una tendencia creciente de adaptaciones de novelas juveniles por parte de las plataformas de streaming, como "El verano en que me enamoré" de Prime Video. ( FUENTE EXTERNA )

´A todos los chicos de los que me enamoré´, marcó el inicio en 2018 en Netflix. El mundo LGBTQ+ de Alice Oseman, ´Heartstopper´ (2022-2024), la historia sobre el primer amor ´Por siempre´ (2025) y el drama deportivo ´Bailando sobre hielo´ (2026), llegaron después a la misma plataforma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070343-copy-372681b2.jpg Samuel Dore/Netflix (LOS ACTORES JOE LOCKE Y KIT CONNOR INTERPRETAN A CHARLIE SPRING Y NICK NELSON EN LA SERIE ´HEARTSTOPPER´.)

Títulos a los que se sumaron el romance académico de Prime Video ´Maxton Hall´ (2024-2025) y el triángulo amoroso de ´El verano en que me enamoré´ (2022-2025). Ahora fenómenos globales.

Las cifras detrás de la viralidad

El auge de las redes sociales y la consolidación de las plataformas de ´streaming´ han cambiado los modos de consumo del público joven. Ante esta situación, Netflix, Prime Video, HBO Max... vieron una oportunidad de negocio en las adaptaciones de novelas juveniles, específicamente las del género romántico.

La trilogía ´A todos los chicos de los que me enamoré´, que adapta las novelas de Jenny Han, fue la primera apuesta de Netflix. La primera cinta sigue a Lara Jean, quien escribe cartas secretas a todos los chicos de los que se enamora, las cuales son enviadas por error.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070341-19b75e03.jpg Noah Centineo y Lana Condor en sus papeles de Lara Jean y Peter en la serie de películas ´A todos los chicos de los que me enamoré´. (NETFLIX)

Fue -y es- un éxito: la saga debutó en la lista de las 10 películas más vistas de la plataforma a nivel mundial a principios de 2025, de acuerdo con Netflix Tudum, y la tercera temporada de su secuela, ´Besos, Kitty´, disponible desde el pasado 2 de abril, alcanzó 12.9 millones de visualizaciones durante sus cuatros primeros días de estreno.

Otra de las adaptaciones más exitosas y reconocidas de la plataforma es ´Los Bridgerton´, que recrea las novelas de Julia Quinn, donde cada libro se centra en un hermano Bridgerton. El estreno de su cuarta temporada el pasado 29 de enero logró 39.7 millones de visualizaciones en apenas cuatro días.

Prime Video también ha sabido explotar la oportunidad de negocio que ofrecen las novelas juveniles, convirtiendo sus adaptaciones en lo más visto de la plataforma y alcanzando récords de audiencia.

´El verano en que me enamoré´, que adapta otra trilogía de Han, alcanzó en su última temporada 70 millones de espectadores, según datos internos de Amazon.

Por otro lado, la producción alemana ´Maxton Hall´, basada en la obra de Mona Kasten sobre la relación de sus protagonistas, Ruby Bell y James Beaufort, se convirtió en la serie original internacional más vista de la plataforma y ocupó el primer puesto en las listas de más de 120 países.

Y la historia de ´Rojo, blanco y sangre azul´, que narra la relación entre Alex Claremont-Diaz, hijo de la presidenta de Estados Unidos y Henry, un príncipe británico, debutó en el número 1.

La apuesta de Netflix y Prime Video por la literatura juvenil ha resultado ganadora: la primera alcanzó los 325 millones de suscriptores al cierre del año pasado, según las cuentas anuales presentadas por la compañía; y Prime Video cuenta con más de 200 millones de suscriptores a nivel mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070348-5a8356f3.jpg La actriz Harriet Herbig-Matten y el actor Damian Hardung como Ruby Bell y James Beaufort en ´Maxton Hall´. (STEPHAN RABOLD/PRIME VIDEO)

Ante los datos, la pregunta es: ¿Qué fórmula se esconde detrás del éxito de las adaptaciones?

Historias que reflejen vidas similares

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070344-3fe2005a.jpg Madelyn Keys como Adriana Russo y Cale Ambrozic como Brayden Elliot en ´Bailando sobre hielo´. (NETFLIX)

El amor y la búsqueda de identidad son dos de los temas centrales del nuevo ´boom´ de las adaptaciones, pero no los motivos detrás de su auge.

Los jóvenes buscan historias que reflejen vidas como las suyas y con las que se puedan identificar, según el informe anual ´Adolescentes y pantallas´, publicado en 2025 por el Centro para Académicos y Narradores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"El público se inclina por la autenticidad. Tiene que resonar y sentirse auténtico con la época", afirmó a ´Los Angeles Times´ Yalda T. Uhls, psicóloga, fundadora y directora ejecutiva de la organización que realizó el estudio.

En el reflejo que los personajes ofrecen a los espectadores también entra en juego la libertad creativa de las adaptaciones.

Por ejemplo, la trama de la serie ´Bailando sobre hielo´ se desvía de la novela de Jennifer Iacopelli, sin embargo, tal y como declaró su creador, Jeff Norton, al periódico angelino: "Los lectores son bastante comprensivos si se conserva la esencia de los personajes, pero se les da más protagonismo".

Diversidad en el elenco y las tramas

"Siempre buscamos series que ofrezcan un reflejo o una ventana a las historias de otras personas", explicó Peter Friedlander, director de televisión global de Prime Video a ´Los Angeles Times´.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070346-433296fc.jpg De izquierda a derecha, Lovie Simon como Keisha Clarke y Michael Cooper Jr. como Justin Edwards en ´Por Siempre´. (ELIZABETH MORRIS/NETFLIX)

Una afirmación que sucede en ´Por siempre´, reinterpretación del libro de Judy Blume de 1975 que narra la historia de dos jóvenes afroamericanos que se enamoran en Los Ángeles.

"El público sintió una pasión ferviente por la historia, creo, debido a la especificidad de esas perspectivas", afirmó Jinny Howe, directora de series de guion de Netflix para Estados Unidos y Canadá al periódico estadounidense.

Además, el público joven reclama elencos y tramas más diversas.

Según el informe ´Diversidad en Hollywood´ de la UCLA, publicado el pasado 12 de marzo, la asistencia al cine fue mayor para las películas que contaban con intérpretes racializados en su reparto y las cintas cuyo elenco estaba compuesto entre el 41 y el 50 % por personas racializadas registraron mayores recaudaciones medias en taquilla.

Una diversidad en el elenco y las tramas que ´Heartstopper´, ´Por siempre´, ´El verano en que me enamoré´ o ´Más que rivales´ ofrecen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070342-a2b038a5.jpg Hudson Williams como Shane Hollander y Connor Storrie como Ilya Rozanov en ´Más que rivales´. (BELL MEDIA)

"Todavía resulta difícil conseguir que las personas marginadas se produzcan y lleguen al público, pero ´Heartstopper´ forma parte de ese camino", opinaba la creadora de las novelas gráficas en ´Los Angeles Times´. "Quiero que los jóvenes ´queer´ puedan verse reflejados en las historias que consumen".

Sin embargo, la representación en estas historias dista mucho de ser perfecta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070345-2ec29308.jpg Yerin Ha y Luke Thompson como Sophie Baek y Benedict Bridgerton en la cuarta temporada de ´Los Bridgerton´. (LIAM DANIEL/NETFLIX)

Por ejemplo, ´El verano en que me enamoré´, ´A todos los chicos de los que me enamoré´ o la última temporada de ´Los Bridgerton´, son protagonizadas por mujeres de ascendencia asiática, las actrices Lola Tung, Lana Condor y Yerin Ha, respectivamente, pero sus intereses románticos son hombres blancos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070347-3c07bd8b.jpg Los intérpretes Gavin Casalengo, como Jeremiah, Lola Tung, como Belly, y Christopher Britney, como Conrad, en la tercera temporada de ´El verano en que me enamoré´. (ERIKA DOSS/AMAZON CONTENT SERVICES)

Una carrera de fondo lejos de terminar

Con variantes y especificidades de cada historia, Prime Video replicará la fórmula en mayo con la serie ´Off Campus´, adaptación de la saga de Elle Kennedy que sigue el romance entre Hannah Wells y Garrett Graham.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/550201070349-b910d97c.jpg Ella Bright y Belmont Cameli interpretan a Hannah Wells y Garrett Graham en la serie ´Off Campus´. (LIANE HENTSCHER/AMAZON CONTENT SERVICES)

Y a lo largo de 2026 con la película ´La hipótesis del amor´, cuya trama muestra a Olive Smith, una estudiante de doctorado que finge una relación con el profesor Adam Carlsen.

Las principales plataformas del entretenimiento están sumergidas en una carrera de fondo de adaptaciones que, por el momento, está lejos de terminar.