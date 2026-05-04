Aaron Rose Philip, modelo trans con discapacidad, hace historia en la Met Gala 2026

La modelo y activista marcó un hito al convertirse en la primera mujer negra transgénero con parálisis cerebral cuadripléjica en asistir a este exclusivo evento de la moda. ( FUENTE EXTERNA )

La alfombra roja de la Met Gala 2026 continúa siendo el escenario de momentos noticiosos, del 2026 es necesario destacar la participación de Aaron Rose Philip. La modelo y activista marcó un hito al convertirse en la primera mujer negra transgénero con parálisis cerebral cuadripléjica en asistir a este exclusivo evento de la moda.

Su presencia destaca más allá del estilismo, aunque cuidadosamente elegido para la ocasión, su presencia cobra importancia por llevar un mensaje de inclusión que llevó consigo.

Ejemplo de resiliencia

Philip, quien ha ganado reconocimiento internacional por desafiar los estándares tradicionales de la industria, volvió a demostrar que la moda también puede ser una plataforma para la representación y el cambio social.

Desde su irrupción en las pasarelas, Aaron Rose Philip ha abogado por una mayor diversidad en el mundo fashion, visibilizando tanto a la comunidad trans como a las personas con discapacidad.

Su participación en la gala organizada por el Metropolitan Museum of Art Costume Institute simboliza un avance significativo en una industria que, durante décadas, ha sido criticada por su falta de inclusión.

Detalles del evento

La consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

Pero para los amantes de la moda, el evento tradicionalmente celebrado el primer lunes de mayo es simplemente una de las alfombras rojas más destacadas del mundo, con un deslumbrante poder de convocatoria de estrellas.

Desde hace casi 75 años, la Met Gala ha sido un evento que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), pero mucho ha cambiado desde sus inicios, sobre todo durante el 'reinado' de la influyente editora de la revista Vogue, Anna Wintour, que lo ha convertido en parte de la cultura pop.