"The Bear" lanza un capítulo sorpresa que es precuela y anticipo de la última temporada

La serie de 'The Bear' ha lanzado por sorpresa un capítulo que es una precuela situada antes de la primera temporada y que a la vez funciona como un avance de la que será la quinta y última entrega de esta ficción, que se estrenará a finales de año.

Un episodio que sigue a Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) mientras se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary (Indiana), para entregar un paquete.

"Estamos muy emocionados de finalmente compartir esta pequeña aventura con Richie y Mikey", han señalado los dos actores en sus cuentas de la red social Instagram.

Un capítulo cuyo guión han escrito los dos intérpretes, que dan vida al primo y hermano, respectivamente, del protagonista de la serie, Carmine (Jeremy Allen White).

La primera temporada comienza cuando, tras la muerte de Mikey, su hermano Carmine, un famoso chef, vuelve a su Chicago natal para gestionar el negocio familiar, un sencillo bar especializado en bocadillos.

"¡COUSINS! PRIMOS! CUGINI!!! ¡Preparaos para Gary!", comienza el mensaje de los dos actores para anunciar un capítulo dirigido por Christopher Storer, el creador, director y productor ejecutivo de la serie.

Un "sueño hecho realidad" para Moss-Bachrach, personaje fijo de la serie, y Bernthal, que ha tenido alguna aparición en las temporadas anteriores, en algún flashback.

El episodio explora la compleja relación entre Richie y Mikey, amigos íntimos desde pequeños, en un trayecto en el que visitan restaurantes locales, juegan al baloncesto, beben y hablan de sus vidas. Y a la vez tratan de volver a tiempo a casa para que Richie esté presente en el nacimiento de su hija.

Este capítulo de la producción de Hulu ya se puede ver en todo el mundo en Disney+.

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La serie, protagonizada además por Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott o Matty Matteson, ha ganado, entre otros premios, 21 Emmy y 5 Globos de Oro.

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