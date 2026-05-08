Roberto Ángel Salcedo anuncia celebración del Primer Festival Cultural de la Región Enriquillo

Roberto Ángel Salcedo indicó que el Festival Cultural de la Región Enriquillo tiene como propósito fortalecer la identidad cultural de la región. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este viernes una rueda de prensa en Barahona, en la cual ofreció los detalles del Primer Festival Cultural de la Región Enriquillo, una iniciativa orientada a fortalecer la descentralización de la actividad cultural y a visibilizar el talento artístico, literario y creativo del sur del país.

Durante el encuentro, realizado en el auditorio Antonio Méndez del recinto provincial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Salcedo informó que el festival se celebrará del 22 al 24 de mayo de 2026, con la participación de las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

El funcionario explicó que esta primera edición estará dedicada a Casandra Damirón, reconocida como la "Soberana de la Canción", en homenaje a su legado en la promoción de la música y las tradiciones populares dominicanas en escenarios nacionales e internacionales.

Las actividades se realizarán en el recinto de la UASD-Barahona, en horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con una programación dirigida a toda la familia. El festival incluirá un área infantil y del cómic, espacios de artesanía y librerías, presentaciones de la Editora Nacional, además de una variada agenda de actividades literarias, artísticas y culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/whatsapp-image-2026-05-08-at-23828-pm-2-dc9d9cb1.jpeg La actividad concluyó con el compromiso del presidente Luis Abinader de convertir la feria en un evento anual. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el evento tiene como propósito fortalecer la identidad cultural de la región Enriquillo y consolidar a Barahona como un importante punto de encuentro para las expresiones culturales del país.

Salcedo destacó que el festival forma parte de la estrategia de descentralización cultural impulsada por la actual gestión, orientada a llevar la programación artística y literaria a las distintas regiones del territorio nacional, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento de las identidades locales.

En ese contexto, recordó que entre el 19 y el 26 de abril el Ministerio de Cultura celebró en Santiago de los Caballeros la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, un evento que reunió a las 14 provincias de la región Norte en torno al libro y las industrias culturales.

La actividad, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña junto al ministro Salcedo, concluyó con el compromiso del presidente Luis Abinader de convertir la feria en un evento anual, como parte de la política de expansión territorial de la oferta cultural del Estado.