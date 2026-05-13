La muerte de Matthew Perry, de nuevo ante la justicia de California

El actor Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La justicia estadounidense dictará este miércoles una nueva sentencia en relación con la muerte de Matthew Perry, la estrella de 'Friends'. Será una de las últimas resoluciones del caso, tras las condenas ya impuestas a varios implicados, entre ellos dos médicos y la proveedora, apodada la 'Reina de la Ketamina'.

El avance del proceso judicial permite desgranar los puntos fundamentales que definen las condenas a una compleja red de suministro y el futuro de los dos últimos implicados en el caso: Erik Fleming y Kenneth Iwamasa.

Las sentencias restantes

El tribunal federal de Los Ángeles pone este miércoles el foco sobre Erik Fleming, el contacto clave que en octubre de 2023 coordinó la llegada hasta la casa de Perry, ubicada en el acaudalado barrio de Pacific Palisades, de la ketamina que acabaría con la vida del actor.

El acusado se declaró culpable, en una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, de haber conseguido los viales, proporcionados por Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', para entregárselos personalmente al asistente de Perry en los días previos al fallecimiento.

Fleming se enfrenta a una sentencia de hasta 20 años de cárcel tras haber admitido su responsabilidad directa en la entrega de 50 viales de ketamina, la mitad de los cuales fueron suministrados durante los últimos cuatro días de vida de la estrella de Hollywood.

El asistente de Perry, el último en discordia

Tras la condena de Fleming, solo quedará pendiente una última resolución contra el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, prevista para el próximo 27 de mayo, y con la que la justicia estadounidense dará el carpetazo definitivo al caso de la muerte del intérprete.

Iwamasa confesó haber sido el responsable directo de administrar las dosis de ketamina al actor en sus últimas semanas de vida, llegando a inyectarle la sustancia "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" el día de su fallecimiento, según la Fiscalía.

La acusación sostiene que el médico Salvador Plasencia instruyó a Iwamasa para que "inyectara ketamina a Perry", dejándole viales para que se la autoadministrara sin el equipo de seguridad adecuado.

Iwamasa enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión federal.

El balance de una red desmantelada

Con estos últimos fallos judiciales se completa el mapa de responsabilidades, que incluye a Sangha; así como los doctores Plasencia y Mark Chávez, clausurando definitivamente una de las investigaciones criminales más mediáticas de Hollywood.

Sangha fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Según documentos judiciales, la Reina de la Ketamina colaboró con Fleming para distribuir la sustancia a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

Por su parte, el médico Mark Chávez recibió el pasado 16 de diciembre una condena de ocho meses de arresto domiciliario y le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario.

Mientras, Salvador Plasencia, el primero de los cinco acusados en ser juzgado por los tribunales y que se declaró culpable de facilitar ketamina, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal el pasado 3 de diciembre.

Su condena incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5,600 dólares.

Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de 'Friends', había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

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