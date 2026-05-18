La Asociación de Academias de la Lengua Española trabaja en diccionario de americanismos. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) trabaja en la revisión del diccionario de americanismos del léxico de cada uno de sus países, con el propósito de avanzar en los trabajos para la segunda edición de este diccionario.

Esta es una de las líneas de trabajo de la Comisión Permanente 2026 de esta Asociación, que es el órgano que articula el trabajo de las veintitrés academias de la lengua española y que se reúne estos días en el Centro de Investigación Internacional de la Lengua Española (Cilengua), situado en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla (La Rioja, norte de España).

Sesión de trabajo

La Comisión, durante su encuentro en La Rioja, ha programado una reunión interna de trabajo para evaluar las tareas de investigación que ha desarrollado en los últimos meses, aunque las sesiones se centraron, fundamentalmente, en la revisión de este diccionario de americanismos del léxico, detalló este lunes el Gobierno regional de la Rioja en comunicado.

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Propuestas para la colección Clásicos ASALE

Los vocales de este órgano también analizaron sus propuestas de autores para la colección Clásicos ASALE y, durante esta reunión en San Millán de la Cogolla (Patrimonio de la Humanidad por ser 'cuna del español'), cerrarán la selección de los textos que se editarán para la citada colección.

de este órgano también sus propuestas de autores para la y, durante esta reunión en San Millán de la Cogolla (Patrimonio de la Humanidad por ser 'cuna del español'), la selección de los textos que se editarán para la citada colección. Este encuentro se incluye en la cooperación que la Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua y ASALE desarrollan para impulsar actividades en torno al español, tanto la celebración de reuniones y congresos como la publicación de obras .

que la y desarrollan para impulsar actividades en torno al español, tanto la celebración de reuniones y congresos como la . La Asociación de Academias de la Lengua Española se creó en México en 1951 y agrupa a las veintitrés corporaciones de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.

De la entidad

En octubre de 2013, los entonces presidente y secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española presentaron el portal de la ASALE en la ciudad de Panamá, con motivo del VI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

En el xv congreso de la ASALE, celebrado en la ciudad de México del 22 al 25 de noviembre de 2015, la delegación de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE) solicitó formalmente su ingreso en la Asociación.

Esta petición fue aprobada, por unanimidad, en la reunión de directores y presidentes celebrada en San Juan de Puerto Rico el 19 de marzo de 2016. Desde entonces, son veintitrés las corporaciones que integran la ASALE.

Esta página web recoge toda la información relacionada con la actividad de las distintas corporaciones asociadas de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.

Además, desde noviembre de 2024, la Academia Nacional del Ladino (Judeoespañol) de Israel es una academia colaboradora de la ASALE.