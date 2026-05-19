Daddy Yankee y la ex Miss Universo Dayanara Torres encabezan desfile boricua en Nueva York

Daddy Yankee será el gran mariscal y Dayanara Torres la reina del Desfile Nacional Puertorriqueño 2026, evento que reunirá a miles de personas en la Quinta Avenida de Nueva York para celebrar el orgullo y las contribuciones de la comunidad boricua. ( EFE )

La estrella del reguetón Daddy Yankee será este año el gran mariscal del Desfile Nacional Puertorriqueño, que se celebrará el próximo 14 de junio bajo el lema 'Somos más que 100 x 35', con el que se rendirá homenaje a las contribuciones de la comunidad puertorriqueña en diversos ámbitos.

La reina del desfile, que cada año reúne a alrededor de un millón de personas en la Quinta Avenida, será Dayanara Torres, tercera puertorriqueña en ganar el título de Miss Universo, en 1993.

La junta directiva del desfile anunció este martes a los homenajeados, encabezados por el intérprete de 'Gasolina', figura clave de la música urbana que, tras anunciar en 2023 su retiro de la música secular, está dedicado ahora a la música cristiana.

Aunque Puerto Rico mide 100 por 35 millas, los boricuas alrededor del mundo "continúan impactando la cultura, la música, los deportes, el entretenimiento, la política, los negocios y la sociedad", destacó la organización.

Embajadores del desfile

Entre los embajadores del desfile figuran el actor y cantante Anthony Ramos y la bailarina Lilibeth Torres, fundadora de BoricuaVerse, una comunidad cultural de aficionados al cosplay y la cultura geek que reivindica las raíces puertorriqueñas.

Inspirada en The Mandalorian, Torres creó The Boricualorian, personaje que fusiona sus raíces puertorriqueñas con su admiración por Star Wars y que debutó en el desfile de 2023. Este martes la acompañó en la conferencia, ataviado con la bandera puertorriqueña.

Ramos, consolidado como una de las figuras puertorriqueñas más visibles de Hollywood, afirmó que sus raíces moldean su identidad y son el motor de su música. También evocó a referentes boricuas como la jueza del Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y el exbeisbolista Carlos Beltrán, que ingresará este julio al Salón de la Fama del Béisbol.

Homenajes y reconocimientos

La lista de embajadores incluye además a la diseñadora Lila Nikole, al trombonista y compositor Papo Vázquez y a Teresa Santiago, fundadora y presidenta del Comité Noviembre, organización dedicada a preservar la herencia puertorriqueña.

En la categoría de Orgullo Puertorriqueño fue seleccionada la familia salsera Rivas, integrada por Jerry Rivas, su hijo homónimo y su nieto Gerardo Gabriel Rivas. Como Atletas del Año serán reconocidos los jinetes José e Irad Ortiz, ganadores este año del primer y segundo lugar, respectivamente, en el Kentucky Derby.

El desfile rendirá además homenaje especial al municipio de Vega Baja y al estado de Nueva Jersey.

El director ejecutivo del desfile, Louis Maldonado, dijo a EFE que este año esperan una participación récord, con 75 carrozas confirmadas, más que en la edición pasada, y una asistencia cercana al millón de personas.