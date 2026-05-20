Estrenarán obra teatral “Nunca te fíes de una mujer despechada"

La obra teatral cuenta con la producción del teatrista Juancito Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La comedia teatral “Nunca te fíes de una mujer despechada” de Argentina y Miami, llegará a la Sala Laura Beltrán del Colegio Babeque con cuatro funciones especiales los días jueves 2 al domingo 5 de julio del presente año, prometiendo unas noches llena de humor, giros inesperados y situaciones con las que muchos se sentirán identificados.

La obra cuenta con la producción del teatrista Juancito Rodríguez, bajo la dirección de Indiana Brito.

Estarán en escena María Tavárez, Beba Rojas, Gabi Desangles, Bárbara Plaza, Miguel Alcántara y Jatnna Marte. El texto es del reconocido autor argentino Hernán Krasutzky.

“Nunca te fíes de una mujer despechada” es una divertida comedia que explora las emociones, las venganzas inesperadas y los enredos que surgen cuando el amor, los celos y el orgullo se cruzan en el camino. A través de situaciones hilarantes y diálogos ágiles, la obra revela hasta dónde pueden llegar las decisiones de quienes sienten que el corazón les ha sido roto… demostrando que el despecho puede ser tan peligroso como impredecible.

Funciones

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio: 8:30 p. m.Domingo 5 de julio: 6:30 p. m.Lugar: Sala Laura Beltrán, Colegio BabequePrecio de boleta: RD$2,000.00 por personaPunto de Venta: www.tix.do

Una propuesta teatral cargada de humor, talento dominicano y una historia que invita a reír, reflexionar y recordar que, en asuntos del corazón… todo puede pasar. La pieza está dedicada a la carismática actriz y comunicadora Beba Rojas.